Pablo Montero niega haber pagado para retirar denuncia en su contra: ‘No hay orden de aprehensión’

Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) en Chiapas revelara que hay una carpeta de investigación por el delito sexual contra Pablo Montero en agravio de Ximena ‘N’, el cantante lanzó un comunicado en sus redes sociales donde reiteró que es inocente y aún no ha podido revisar dichos documentos.

“Aún no tenemos acceso a la carpeta de investigación que dicen se sigue en mi contra, por recomendación de mi abogado no daré más declaraciones hasta conocer la situación... Al existir un procedimiento legal no me es posible emitir una declaración en este momento”.

¿De qué acusan a Pablo Montero?

La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa recibió la denuncia en contra del actor por su presunta responsabilidad en el delito de violación en el municipio de Tapachula, el pasado viernes 7 de enero.

El 6 de enero Montero había acudido al municipio de Huehuetán (a 30 kilómetros de la ciudad de Tapachula) para participar en la cartelera artística de la Feria de Esquipulas. Según se ha difundido, la denunciante fue invitada por el cantante para acompañarlo un centro nocturno, y luego de haber pasado algunas horas en el lugar afirma que fue víctima de un delito.

Pablo Montero acudió a un club nocturno el pasado 6 de enero. (Foto: Facebook / Love Social Club).

El pasado lunes, la revista de circulación nacional TVyNovelas publicó en su portada que el actor era buscado por la Interpol, lo cual desmintió la FGE ese mismo día: “es falso que exista una orden de aprehensión y/o solicitud de colaboración de Interpol para la localización y/o presentación en contra de Óscar Antonio ‘N’, de ocupación cantante, conocido como ‘Pablo Montero’”, señaló la autoridad en un comunicado.

En medio del caso, el cual está en proceso de integración de la carpeta de investigación, han surgido muchos rumores además de las supuestas órdenes de aprehensión, incluso se ha dicho que el actor fue arrestado o que llegó a un acuerdo económico con la víctima para retirar los cargos.

Pablo Montero niega acuerdo económico con la víctima

Por ello, Pablo Montero agregó en sus redes sociales: “Me gustaría dejar claro que no hay una orden de aprehensión en mi contra, así como es falso que yo haya pagado una cantidad de dinero para que se retire la denuncia”.

“Lo que les puedo decir es que soy inocente, que al día de hoy no me ha notificado ni citado la Fiscalía del Estado de Chiapas, pero en el momento que sea requerida mi presencia ante la autoridad acudiré”.

El mismo día que se dio a conocer el caso en su contra, Montero publicó en sus redes sociales imágenes de sus vacaciones en Estados Unidos; sin embargo, reiteró que se encuentra en México trabajando e incluso tendrá una presentación en vivo este fin de semana.

“Desmiento que me esté escondiendo, como siempre lo he demostrado, soy un persona que da la cara y en esa ocasión no será la excepción, pues no he cometido ningún delito.