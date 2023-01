Lisa Marie Presley: Este fue el mensaje en el que habló de su dolor previo a su muerte

Tras la muerte de la cantante Lisa Marie Presley a los 54 años luego de sufrir un paro cardiaco se recordó el dolor que sufrió durante los últimos años tras el suicidio de su hijo Benjamin Keough en 2020 a los 27 años, del que la única hija de Elvis Presley no pudo recuperarse.

Su último mensaje público, previo a su asistencia a la pasada entrega de los Globos de Oro, fue dirigido a la muerte en agosto de 2022, en el marco del Día Nacional de la Concienciación del Duelo.

¿Qué dijo Lisa Marie Presley sobre la muerte?

A través de un ensayo publicado en la revista People, Presley habló del dolor tras el fallecimiento de un ser querido. “La pena no para o se va de ninguna forma, un año, o años después de una pérdida. La pena es algo que tendrás que llevar por el resto de tu vida, a pesar de lo que nos quieran dar a entender. No lo superas, no pasas página”, escribió.

Además, afirmó que este sentimiento se vive sola pese a que en el momento de la muerte diversas personas la rodeen. “Pronto desaparecen y siguen con sus vidas y esperan que tú hagas lo mismo, especialmente cuando pasa un tiempo. Esto incluye también a la familia”.

Lisa Marie pidió no estigmatizar o culpabilizar a los padres en los casos de muerte prematura porque muchas veces no saben lo que realmente pudo pasar; a quienes pasen por esta situación, les aconsejó buscar grupos de apoyo.

“Nunca digan eso de ‘no puedo imaginar tu dolor’. Claro que pueden, lo que pasa es que no quieren”, señaló al afirmar que seguiría hablando de Benjamin. “Eso es lo que nos hace mantenerles vivos en nuestros corazones, así es como nunca serán olvidados, eso es lo que nos mantiene vivos a nosotros también”.