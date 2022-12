Floyd Mayweather y Eugenio Derbez sacan su lado ‘Grinch’ en Navidad; ‘Parece copy paste’

La Navidad es una de las celebraciones más importantes del año en el mundo y es típico que haya árboles navideños, pesebres del niño Jesús, mucha comida y regalos, así como también uno que otro ´Grinch´ y este año el exboxeador Floyd Mayweather y el actor Eugenio Derbez han adoptado un poco ese rol, aunque con argumentos bien fundamentados.

Mientras a muchas personas les gusta celebrar la Navidad porque dan y reciben regalos y mensajes de sus seres queridos, Mayweather ha manifestado que no le gustan los obsequios navideños y Derbez también comentó algo similar, pues dijo que no le gustan los típicos mensajes de las fiestas decembrinas.

¿Por qué a Mayweather no le gusta recibir regalos navideños?

Podría pensarse que al ‘Money’ no le gusta recibir regalos de Navidad porque es millonario y puede comprarse casi todo lo que quiera con su propio dinero, sin embargo, ese no es el motivo de su postura respecto a esta celebración y a otras.

El púgil estadounidense reflexionó en su cuenta de Instagram sobre la Navidad y otras fechas especiales, como el Día de San Valentín o cumpleaños, y opina que son “vacaciones comercializadas” y la gente no debería dar regalos solo en fechas especiales que marca el calendario.

Mayweather confesó que le gusta sorprender a sus seres queridos con regalos en fechas aleatorias y no en los tradicionales días festivos; aunque sabe que no puede esperar obsequios igual de costosos, sí le gustaría también recibirlos cuando no los espera porque lo importante es el detalle.

“No voy a aceptar regalos en Navidad, mi cumpleaños, el día de San Valentín o el Día del Padre. Constantemente doy regalos durante todo el año porque siento que vale la pena celebrarlo cada día y no solo unas vacaciones comercializadas. ¿Solo piensas en darme un regalo cuando la sociedad dice que debes dar regalos?”, publicó el exboxeador.

Entiendo que la gente no puede darme lo que yo les doy, pero es el pequeño detalle el que cuenta. Se trata de reciprocidad. El regalo aleatorio en cualquier día no tiene precio, no los regalos que recibo cuatro veces al año. Soy mejor que eso”, añadió.

Eugenio Derbez se queja de los mensajes navideños

Eugenio Derbez también sacó un poco su lado ´Grinch´, aunque también con argumentos. El actor mexicano compartió, en un live de Instagram junto a su hija AIslinn y su esposa Alessandra Rosaldo., que no le gusta enviar ni recibir mensajes de buenos deseos en Navidad o Año Nuevo porque considera no son auténticos.

“No quiero decir ‘Feliz Navidad’ porque me choca que en esta época del año todo el mundo te manda mensajes que dicen lo mismo. Es como si fuera copy paste”, dijo al escuchar esa frase de su esposa.

Aunque justo esta semana Alesandra Rosaldo compartió fotos de su familia junto a su árbol de Navidad , él considera que las personas pierden tiempo en escribir y leer mensajes navideños.

“No pierdan el tiempo viendo mensajes de actores que les dicen cosas como las que les estoy diciendo, disfruten a su familia. Todos los que están viendo este videoclip están mal, tienen que esta con su familia conviviendo y cenando. Apaguen el Instagram”.