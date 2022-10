Octavio Ocaña: Familiares y amigos lo recuerdan en su aniversario luctuoso

La madrugada del 30 de octubre de 2021 se dio a conocer el fallecimiento de Octavio Ocaña, actor conocido por dar vida a ‘Benito Rivers’ en la serie Vecinos, a los 22 años de edad, después de un accidente automovilístico en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Ocaña perdió la vida unas horas antes de que se informara el fatal suceso, es decir, el 29 de octubre de 2021, y a un año de su fallecimiento, familiares y amigos lo recuerdan en su primer aniversario luctuoso.

Palabras de familiares de Octavio Ocaña a un año de su muerte

Nerea Godínez, novia del fallecido actor, fue una de las primeras personas que compartió un conmovedor mensaje en el que le escribe a Octavio y le cuenta algunas de las cosas que ha pasado y aprendido en el último año.

“Quisiera decirte que todo esta bien, pero no es así... aunque este año si he ido aprendiendo a vivir sin tu presencia, porque vivir sin ti sería imposible... siempre estás en mis pensamientos”, inicia el texto de la joven, quien mantiene una buena relación con la familia del actor.

“Acá todo empieza a mejorar, he reído a carcajadas con tu mami, he paseado a muchos lugares con Bertha, hemos llorado, reído y cantado. Pronto conoceré a tu sobrino!!! Anita me mantiene al tanto de todo su proceso. Tu papá no se rinde ni se rendirá hasta hacerte justicia, le dolerá tu partida eternamente”, compartió.

Por su parte, Bertha Ocaña, una de las hermanas de Octavio que en meses pasados denunció el robo a la capilla del actor, también escribió un mensaje en redes sociales donde explica lo difícil que ha sido para ella este año, donde su familia ha luchado incansablemente por justicia.

“En medio de todo ese dolor se vino una lucha por tu justicia, nos profundizamos en una guerra la cual aún no termina pero siempre tuvimos la certeza que íbamos a ganar por qué el bien siempre triunfa y todas las personas que hacen el mal no se van sin pagarlo”, externó la joven.

Bertha también se dijo con sentimientos encontrados, pues reconoció que debe aceptar su muerte, pero lo que nunca va a aceptar es la forma en que murió, pues la considera injusta, y espera que los responsables paguen por ello.

Quien también compartió un breve mensaje a un año de que partiera el actor de Vecinos fue su padre, Octavio Pérez, quien compartió una foto de su tumba. “Mí Rey siempre te recordaremos y siempre estaremos contigo. Descansa en Paz”.

‘Los Vecinos’ también recuerdan a ‘Benito’

Una de las personas que se mostró más afligida por la partida de Ocaña fue el actor ‘Lalo’ España, quien este 29 de octubre también compartió una imagen con el joven histrión.

“Hace un año sonó el teléfono varias veces en la madrugada, no entendía qué estaba pasando; de pronto, a través de un mensaje, nos enteramos de que inexplicablemente mataron a aquel chiquillo con el que compartimos momentos maravillosos. Todo el amor querido Octavio/Benito”, escribió.

El perfil de la serie de la que fue parte también compartió un mensaje: “A un año de tu partida, los #Vecinos te recordamos Octavio Ocaña, te extrañamos”, se lee en la descripción de la producción de Televisa.

Precisamente, el productor de la serie, Elías Solorio, compartió una historia en Instagram donde veía las temporadas pasadas de Vecinos para recordar al joven actor originario de Tabasco. “Se te extraña mucho, Octavio”, escribió.