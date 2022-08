Andrés García revela qué político ve como sucesor de AMLO: ‘Un hombre educado de universidad’

El actor Andrés García constantemente emite opiniones y responde preguntas en su canal de YouTube. Hace unos días el dominicano dio a conocer a qué político visualiza como el sucesor de Andrés Manuel López Obrador.

En el video Andrés García, contestó algunas preguntas que le hicieron sus seguidores, entre ellas la que alude al posible candidato que tomaría la presidencia en 2024.

Andrés García habla de AMLO y su posible ‘sucesor’

El actor de El privilegio de amar mencionó que no tiene muy claro a qué político tiene como predilecto para las elecciones de 2024, sin embargo mencionó algunos atributos del posible sucesor a la silla presidencial.

“Yo ahorita no vislumbro a ninguno como el sucesor de Andrés Manuel. Me gustaría ver a alguien como Marcelo Ebrard, un hombre educado de universidad. No sé mucho de política, entonces no me gusta hablar mucho de ello.”

Tras una pausa, el actor dominicano agregó que el no sabe mucho del tema político “no me gusta opinar de lo que no sé”, aseguró. A pesar de ello comentó sobre otros aspectos que considera que tiene el presidente actual.

“Yo no conozco un presidente del que hablen bien. AMLO siempre está contento, tiene cara amable, nunca está fruncido, nunca se le ve enojado, te tranquiliza cuando habla. Es algo muy valioso en su actitud, ya los manejos políticos no es mi línea.

García finalizó su comentario sobre Andrés Manuel López Obrador con un saludo de despedida. Después de aquella pregunta, el actor dominicano terminó su programa, antes de lo habitual, y explicó que a partir de esa emisión las cápsulas serían más cortas para “que tengan tiempo de verlos en un viaje de camión que no sea muy largo o desde su casa”.

Andrés García y AMLO

A pesar de los comentarios en su más reciente programa, el actor ya se ha pronunciado sobre lo que opina del actual presidente de México.

En 2021, dentro de uno de sus programas de Youtube, el protagonista de Tú o Nadie (1985) emitió un comentario en torno al gobierno de AMLO.

“Yo pienso, lo he dicho cuando me preguntaban sobre otros mandatarios, que al presidente hay que dejarlo gobernar. Cada uno llega con un plan de trabajo, a veces no salen, pero no está bien empezar a criticar”, aseguró en su canal.

Por otra parte señaló que para cuestionar las acciones del mandatario, se debería esperar al menos cuatro años de gestión, dado que no consideraba justo “criticar desde el principio”.

El actor aclaró que no pertenecía a ningún partido, pero que consideraba que gobernar a un país, y más a México, era un trabajo difícil.