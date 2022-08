Arath de la Torre imita a Christian Nodal en reality show y Lupillo Rivera reacciona

El pasado domingo se estrenó la segunda temporada de El Retador, un reality show de concursos en el que participan artistas de varios rubros. Uno de los números que más llamó la atención fue el de Arath de la Torre, quien imitó a Christian Nodal.

Sin embargo no se trató solo de una participación en la que simulara una interpretación musical de Nodal. Arath pasó más de cuatro horas en camerino para lograr una caracterización lo más cercana posible al cantante de regional mexicano.

Además de el atuendo, los maquillistas se encargaron de incorporar elementos como los tatuajes en el rostro, algunos accesorios y ‘prótesis’ para emular las facciones del joven de 23 años y hasta el tono rubio de cabello que ostentaba el artista durante la riña con J Balvin.

¿Por qué Arath de la Torre imitó a Christian Nodal?

En una cápsula de El Retador, el conductor aseguró que la decisión la baso en el objetivo de hacer algo totalmente diferente que lo desafiara como artista. Asimismo dijo que es un gran personaje que genera empatía con la gente.

Por otra parte, de la Torre comentó que no se imaginó que entre los jueces estuviera Lupillo Rivera.

Respecto al performance que presentó durante su número, Arath explicó que se trata de una transición, es decir, representó las primeras etapas de Christian Nodal en un ambiente de campo y posteriormente pasa a un entorno más ecléctico que se refleja en su estilo de interpretación y hasta en su forma de vestir.

Si bien el número de Arath no resultó ganador, el actor señaló en entrevista que su número lo basó en la admiración que tiene por el intérprete de ‘Botella tras botella’.

“Es un gran artista, es un ídolo. Me he clavado más en su música y sin duda es un gran artista, tú no puedes interpretar a alguien que no admiras”, destacó.

Arath de la Torre durante su caracterización como Christian Nodal (Instagram, @arathdelatorre)

¿Cómo reaccionó Lupillo Rivera ante la imitación de Arath de la Torre?

Antes de que Arath revelara en el escenario cuál sería el papel que interpretaría, apareció ante el público con un atuendo temático de la serie El juego del calamar. Tras algunos segundos se ‘develó’ su verdadero personaje y comenzó el performance.

Lupillo Rivero se mostró sorprendido por el espectáculo y al mismo tiempo soltó algunas risas durante el show.

En una de las intervenciones del actor de Soñadoras Arath se refirió a Belinda, pues mencionó de manera muy escueta para que el público conectara los referentes.: “Algunos aquí aún no logramos superarla”, mencionó aludiendo a Lupillo Rivera quien estaba entre el jurado.