‘Luz María, la empresaria multimillonaria’ responde a señalamientos en su contra

Tras haber sido cancelada en redes sociales por actos de transfobia, fraude, incumplimiento de contrato y clasismo gracias a una denuncia interpuesta por la agencia de talentos Fragsali Talent Agency, la influencer María José Villavicencio, mejor conocida como ‘Luz María, la empresaria multimillonaria’ respondió a los señalamientos en su contra.

En su cuenta de Instagram, la youtuber subió una entrevista que sostuvo con la activista LGBT+ ecuatoriana Diane Rodríguez, en donde explicó que ella no era odiante de la comunidad LGBT+ y que, por el contrario, gran parte de su círculo social son parte de la misma.

Sin embargo, al mencionar las siglas de la comunidad, las cambió y dijo en más de una ocasión ‘GLBT+’, dejando ver que no conoce en realidad a ‘su público’.

Incluso, llegó a asegurar que la denuncia y señalamientos por parte del director general de la agencia, Rodrigo Fragoso, eran completamente falsos, y solo buscaban desprestigiarla por alguna razón que desconoce.

Luz María ya respondió a acusaciones en su contra

“El tema de las redes sociales donde se me acusa de que soy homofóbica o transfóbica es completamente mentira -que lo sea- [...] esta persona me está atacando directamente con la población de mis seguidores, con los más vulnerables para mí, porque yo no soy homofóbica, yo no soy transfóbica”, aseguró en primera instancia Villavicencio.

“Él -Rodrigo Fragoso- sabe que eso a mí me afectaría muchísimo por que son el público que más apertura me ha dado, son las personas que más me han apoyado; yo jamás he tratado mal a nadie, no es mi estilo’, agregó María José.

De igual forma reiteró que ella lo único que buscaba era aclarar que ella no odiaba a la comunidad LGBT+ -a pesar de que nuevamente dijo mal las siglas-, e insistió en que ella solo buscaba llegar a su país -Ecuador- para aclarar la situación, pues se mantuvo varios días sin dar su postura sobre el tema.

“Esta persona me está atacando y me está haciendo daño, está diciendo muchas cosas que no son y de esas cosas ni siquiera me interesa hablar, sólo quiero que quede claro que a la comunidad ‘GLBT+’ (sic) que yo jamás en la vida seré ni transfóbica ni homofóbica”.

María José Villavicencio incluso aseguró que Fragoso podría haber contratado a personas para dar testimonios falsos en su contra y así traerle mala reputación, cuando ella ni siquiera conocía a quienes se hayan ofrecido a hablar sobre los malos tratos que recibieron por parte de la influencer.

“Esta persona es tan cruel que hasta no sé si habló o contrató o pagó a personas trans para que digan que yo las he ofendido y son personas que yo ni siquiera las conozco”, expresó la youtuber conocida como ‘Luz María, historias de vida’, esperando que sus declaraciones sirvan para minimizar la cancelación que está recibiendo en redes sociales.

‘Luz María’, la más cancelada en redes sociales

Todo inició gracias a un comunicado publicado por Rodrigo Fragoso, director general de la agencia de relaciones públicas y MGMT, Fragsali Talent Agency, donde señala que la youtuber originaria de Ecuador realizó fraude en su contra; incluso, ya hay una denuncia ante la Fiscalía de Justicia de la CDMX en materia penal.

Entre las situaciones que destacó el director de la agencia Fragsali Talent Agency fue el hecho de que Villavicencio cuestionó la convivencia en bares de la comunidad LGBT+; además, fue déspota con personal de la agencia y personas que colaboraron durante su estancia en México, además de incumplir un contrato donde no asistió a algunos eventos programados.

Incluso destacó que la influencer no tenía visa de trabajo para laborar en México, de acuerdo con lo que reveló su agencia de representación en Ecuador, Ecuamedios.