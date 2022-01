Queen Latifah reacciona al despido de Chris Noth en ‘The Equalizer’

A finales de 2021 el actor Chris Noth, de 67 años, fue señalado por más de tres mujeres de supuestamente haberlas agredido sexualmente. A partir de entonces, quien interpreta al personaje de Mr. Big en el revival de HBO And Just Like That y al exdirector de la CIA William Bishop en la serie The Equalizer, fue separado de sus proyectos.

Recientemente, la protagonista y compañera de elenco de Noth en la serie de CBS, Queen Latifah, se pronunció y de esta manera rompió el silencio sobre las denuncias al calificar el polémico momento que atraviesa su compañero de surrealista. “Es una situación tan arriesgada y delicada que requiere mucho respeto. Eso es algo personal con lo que tendrá que lidiar”, le dijo a People.

Sin embargo, adelantó que los escritores aún están pensando en la forma en la que lidiarán con la separación del actor, pues su personaje es importante para la historia. En diciembre pasado se anunció que Noth no formaría parte de la nueva temporada en una de las repercusiones en su contra tras los relatos de las mujeres, además de que en And Just Like That también se decidiera recortar el cameo en donde participaría para el episodio final.

“El personaje de Chris obviamente es una gran parte del espectáculo y fue una química increíble. Y mi sensación es que la justicia tiene que prevalecer, independientemente. Solo quiero que se hagan las cosas correctas ¿sabes?”, agregó Latifah en entrevista.

Aunque Noth negó las versiones en su contra y apuntó a que los encuentros fueron consensuados sin pasar la línea del no, fue retirado el comercial que protagonizaba junto a Pelotón y su agencia A3 Artists Agency también le dio la espalda.

Cynthia Nixon, quien da vida a Miranda Hobbes en el revival de Sex & The City, también fue una de las actrices que se posicionó a favor del recorte. “Tuvimos mucha suerte de que se pudieran realizar esos cambios y creo que estamos muy orgullosos de nuestro programa. Solo queríamos que la gente no se distrajera o ya sintiera, ciertamente con la muerte de Willie Garson, algo tan doloroso y algo con lo que los espectadores tenían que lidiar. No queríamos que se distrajeran de los personajes ficticios”, expresó a Entertainment Tonight.