Martha, de ‘Baby Reindeer’, cuenta su ‘historia real’ de la serie: ‘Richard Gadd es psicótico’

Por primera vez desde que salió Baby Reindeer, serie que narra la historia de un comediante que sufre acoso, la verdadera ‘Martha’ habló en público sobre la obra de Richard Gadd y aseguró que varios elementos no sucedieron en la vida real.

Baby Reindeer, conocida en Latinoamérica como Bebé Reno, es una producción de Netflix basada en hechos que le ocurrieron al escritor y comediante Richard Gadd. La historia sigue a ‘Donny’, un comediante que es acosado por una mujer, ‘Martha’, que conoció en un bar.

Aunque Baby Reindeer no utiliza los nombres reales de las personas involucradas, los fanáticos de la serie consiguieron descifrar quienes son los personajes en la vida real, como ‘Martha’, quien compartió en una entrevista que ha recibido amenazas de muerte desde el estreno del show.

Una mujer que asegura ser la verdadera Martha de 'Baby Reindeer' se quejó de la producción de Netflix. (Foto: Especial / YouTube / @Netflix)

¿Quién es la verdadera acosadora de ‘Baby Reindeer’?

Desde que salió Baby Reindeer, la verdadera ‘Martha’ ha hecho diversas entrevistas con medios ingleses, que la mantuvieron en el anonimato, en las que ha comentado que la serie de Richard Gadd miente sobre algunos eventos.

Este 9 de mayo, Martha Fiona Harvey se presentó por primera vez públicamente en el programa de Piers Morgan Uncensored.

La presunta acosadora del escritor menciona que tomó la decisión de hablar en público de la serie, que no ha visto, ya que ha recibido diversas amenazas de muerte:

“Los usuarios en redes sociales me encontraron y me han estado mandando amenazas de muerte... no he visto nada de la serie... me ha quitado mucho de mi vida... ha sido horrible”.

'Baby Reindeer' encabeza las series más populares de Netflix en México y está basada en una historia real de acoso. (Foto: YouTube / @Netflix).

Fiona Harvey se enteró de que salía en la serie de Richard Gadd por medio de los avances de Netflix, en los que aparece la actriz Jessica Gunning interpretando al personaje de la acosadora; sin embargo, asegura que solamente vio tres veces al escritor.

“No podía creer que hizo esto... Creo que (Gadd) tiene problemas psiquiátricos extremos... (la serie) es un trabajo de ficción, como he dicho”.

¿Qué dijo la verdadera ‘Martha’ sobre ‘Baby Reindeer’?

Además de revelar su situación actual, Fiona Harvey señaló que varios hechos de la serie no ocurrieron en la vida real como se presentan:

“Él trabajaba como un ‘bartender’... nos conocimos, dos o tres veces, esas fueron las únicas... no me ofreció una taza de té (como aparece en la serie), yo entré al pub para comer con una limonada”. También Martha señaló que supuestamente Gadd fue quien le empezó a hablar.

En cada capítulo de Baby Reeinder, el personaje de ‘Martha’ manda miles de mensajes por medio de redes sociales al protagonista, pero Harvey negó que esto.

“Yo no escribí los correos, no sé quién los haya hecho, probablemente los hizo él... me gustaría ver la evidencia que tiene Netflix”.

Richard Gadd asegura que cambió el nombre y la apariencia de su acosadora para la serie 'Baby Reindeer' de Netflix. (Foto: Especial / YouTube Netflix Latinoamérica | Instagram / @mrrichardgadd).

Además de desmentir los mensajes, Harvey negó que los siguientes eventos de la serie hayan ocurrido:

Martha negó ir a las presentaciones de comedia de Gadd, menciona que solo fue a una, pero no recuerda con exactitud.

de Gadd, menciona que solo fue a una, pero no recuerda con exactitud. Fiona negó haber acosado sexualmente al protagonista cerca de un canal, como se puede ver en el tercer capítulo de la serie.

cerca de un canal, como se puede ver en el tercer capítulo de la serie. La mujer también dice que no piso la cárcel por presuntamente acosar a Gadd por varios años.

¿Qué significa ‘Bebé Reno’?

En la producción de Netflix, el personaje de Jessica Gunning apoda a ‘Donny’ como su ‘Bebé Reno’ por un juguete que tuvo en su infancia. Además de ser el nombre del show, se ve en varios mensajes, correos y hasta publicaciones de Facebook.

Fiona Harvey comparte que, aunque sí tuvo un juguete en su infancia de un reno, solo utilizó el apodo en una ocasión como un chiste: “Esa parte es cierta, había renos de decoración en el pub también, fue un chiste”.

A finales de abril, en conversación con The Scottish Sun, Fiona Harvey explicó que está considerando tomar acciones legales en contra de los creadores de la serie. En su entrevista con Piers Morgan también habló al respecto de una posible demanda, pero no entró a detalles.