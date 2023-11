Luis Miguel desilusiona a fans: Usuarios se quejan de los shows de ‘El Sol’ en la Arena CDMX

‘El Sol’ salió pero no alumbró. Decenas de quejas de fans que han asistido a los conciertos de Luis Miguel señalaron en sus redes sociales que el cantante les ha ‘quedado a deber’. Además han comentado que entre la interpretación ‘extraña’ de sus canciones así como algunas fallas técnicas han eclipsado las expectativas que tenían previo al show.

Luis Miguel arrancó su gira de conciertos en la Arena Ciudad de México el pasado 20 de noviembre. Con ocho fechas sold out, ‘El Sol’ rompió récord de fechas vendidas en este recinto ubicado al norte de la capital.

Luis Miguel tiene previstas ocho fechas de concierto en la Arena CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

Quejas e inconformidades en los conciertos de Luis Miguel

Algunos fans han compartido sus experiencias en TikTok y X, antes Twitter. Los comentarios van desde la euforia por volver a ver a ‘El Sol’ en vivo hasta quejas sobre sus interpretaciones.

Tiempo del concierto

Una de las protestas más extendidas es el lapso de duración de los conciertos en esta gira 2023. Luis Antonio Aguilar, usuario de TikTok, señaló que el cantante de ‘México en la piel’ solo cantó una hora y media.

La queja fue secundada por varios usuarios más que compararon el show de Luis Miguel con el de Paul McCartney en el Foro Sol.

“Paul a los 81 se echó 3 horas, tocó un montón de instrumentos”, comentó Karli en dicha red social.

Mientras que otros defendían a ‘Luismi’ sobre la duración de su espectáculo, cabe recordar que en su página oficial se menciona que el tiempo de los shows de cierre en el Auditorio Nacional era de dos horas y media.

Luis Miguel en su gira 2023. (Foto: Instagram @luismiguel)

Interpretaciones y coros

El coreo de canciones por parte de los fans es habitual en la mayoría de los coniertos, sin embargo, fans han señalado que Luis Miguel abusa de este recurso para ‘no cantar’.

“Pagar para que ponga a cantar a todos como un karaoke”, señaló @robertobilingue en el clip.

Como respuesta, Antonio, el autor del clip, comentó que Luis Miguel sí cantaba bastante pero que el ritmo de las canciones estaba “raro”.

No obstante, esta protesta no es nueva. En giras pasadas los fans compartían en redes que ‘El Sol’ no solía mantener el compás habitual de los temas y eso generaba desconcierto en los asistentes al momento de corear.

Conexión con el público

La energía que expresa Luis Miguel en cada uno de sus shows desde hace décadas es uno de los aspectos favoritos de los fans.

Sin embargo, algunos asistentes se quejaron de la falta de interacción con el público. Al respecto, las comparaciones con el concierto del ex Beatle volvieron a surgir y expresaron que Paul siempre trata de establecer contacto y de intercambiar expresiones con los asistentes.

Paul McCartney en el Foro Sol. (Foto: Instagram @paulmccartney)

Fallas en pantallas

Hasta las fallas técnicas fueron parte de la lista de quejas de los fans. Luis Antonio señaló en su video que no habían prendido la pantalla en gran parte del concierto y que solo las habían encedido para anunciar a Laura Pausini.

Luis Miguel y su nueva fecha en la Arena CDMX

El jueves Luis Miguel Anunció que daría un nuevo concierto en la Arena CDMX. La preventa se realizó el pasado 25 de noviembre, sin embargo a las pocas horas se dio a conocer que las localidades se habían agotado.

La fila virtual de espera para conseguir alguna de sus entradas oscilaba en un promedio de 20 a 30 mil personas.