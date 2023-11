Viral Fight: Preventa, precios y lo que debes saber del evento con Fofo Márquez

En el primer evento de MMA (artes marciales mixtas) en México, influencers como Fofo Márquez se enfrentarán a otros creadores y luchadores en el Viral Fight que se realizará el próximo 2 diciembre en Sede Stage Show Center de Guadalajara.

El polémico Fofo protagonizará la pelea estelar contra Vladk Ruso, a quien ya le mandó un mensaje en un video publicado en redes sociales en medio de sus entrenamientos con golpes de puño hacia la cámara y a su costal de box.

“Ruso, la verdad es que me das un poco de lástima y entonces por eso te voy a decir qué es lo que debes de hacer: échale al cardio bro, porque yo ya te llevo ahí una ventajita mi rey, porque no quiero que te me canses y desilusiones a la gente”, expresó.

Fofo Márquez será uno de los peleadores en el Viral Fight de Guadalajara. (Foto: Instagram @viralfightmx)

Las peleas del Viral Fight en México

A partir de las 18 horas podrás disfrutar en vivo la primera edición del espectáculo, que tendrá en su cartelera las siguientes rivalidades que serán anunciadas por Adrián Marcelo.

Fofo Márquez vs. Vladk Ruso

Ola Soy Yadis vs. Miny Naranja

Luis Chaparro vs. Sensei Francisco

Antonio Cienfuegos vs. Rapunkzel

C4bra vs. Unkenno.

Preventa de boletos y lista de costos para el Viral Fight

Ya están disponibles los boletos en la página de Boleto Móvil con un precio de preventa, el cual será un 10% más barato que las localidades que se ofrezcan al público en general. Te contamos los precios oficiales de acuerdo a la zona seleccionada: