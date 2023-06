Dinosaurios en los Pinos, maratón de sonideros y otros planes en CDMX del 9 al 11 de junio

¿Ya sabes qué hacer este fin de semana? La Ciudad de México será sede de varios ferias y actividades culturales que no te puedes perder del 9 al 11 de junio.

Además, si eres cinéfilo y aún no sabes que ver en cartelera, todavía puedes disfrutar de cintas como Spider-Man: Across The Spiderverse y La Sirenita en cines; este fin de semana se estrena la nueva entrega de Transformers.

¿Qué hacer este fin de semana en la CDMX?

Te dejamos un listado de las actividades que puedes disfrutar del 9 al 11 de junio en la Ciudad de México.

Dinosaurios en Los Pinos

A través de sus redes sociales, el Complejo Cultural de los Pinos reveló que tendrá actividad jurásica este fin de semana: una exposición llamada Dimensiones Prehistóricas.

Este evento cuenta con algunas escalas de dinosaurios que vivieron hace millones de años como el Kentrosaurus, Tiranosaurio Rex, entre otros, ubicados en distintos puntos de los Pinos.

El Complejo Cultural los Pinos tendrá una curaduría de dinosaurios. (Foto: Twitter / @CC_LosPin)

La actividad es de acceso libre y abrirá sus puertas el sábado a partir de las 12:30 horas.

¿Cuándo? 10 de junio.

¿Dónde? Calz. del Rey, Bosque de Chapultepec I Secc, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Feria de Productos Sustentables

Los productos sustentables son aquellos que brindan un beneficio para el medio ambiente, si estás interesado en ello no te puedes perder una feria que tiene planeada la alcaldía Iztapalapa.

Se trata de la segunda edición de su Feria de Productos Sustentables en donde encontrarás elementos como bisutería, miel y hasta artesanías. El evento es de libre acceso y se llevará a cabo en la macroplaza de Iztapalapa en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

¿Cuándo? Del 9 al 11 de junio.

¿Dónde? San Lucas, alcaldía Iztapalapa, CDMX.

Segundo maratón de sonideros

¿Estás en busca de bailar en la ciudad? La Casa del Lago de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tendrá un evento de sonideros.

Se trata de su segundo maratón de sonideros con la participación de Sonido Confirmación, Joyce Musicolor y Nacho Mex. El evento tiene como objetivo que vayas a ‘sacarle brillo’ a la pista con tus mejores pasos de baile.

Este fin de semana podrás disfrutar de sonideros la Casa del Lago UNAM. (Foto: Cuartoscuro)

Este maratón empieza de 13:00 a 17:00 horas en el Foro Alicia Urreta de la Casa del Lago UNAM.

¿Cuándo? 11 de junio.

¿Dónde? Bosque de Chapultepec Primera Seccion, San Miguel Chapultepec I Secc, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Expo Can 2023

¿Quieres consentir a tu mejor amigo? Este fin de semana, la alcaldía Azcapotzalco será sede de la Expo Can 2023.

Este evento es dedicado a las mascotas, como perros y gatos, habrá diferentes tipos de concursos, pasarelas de adopción, estética canina, área comercial y hasta servicios médicos diseñados para los lomitos.

Este fin de semana habrá una exposición enfocada a mascotas como los perros. (Shutterstock)

El evento dará inició a partir de las 10:00 horas en el Skatepark Xochi.

¿Cuándo? El 10 de junio.

¿Dónde? Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco, CDMX.

Feria del libro en Iztapalapa

¿Estás en busca de nuevo material de lectura? En la alcaldía Iztapalapa se llevará a cabo un evento lleno de literatura.

Se trata de una Feria del Libro organizada por las mismas personas que realizan la del Zócalo. El evento contará con talleres, conferencias, presentaciones, actividades y venta de material de lectura a precios especiales.

Fiesta La alcaldía de Iztapalapa tendrá una Feria del Libro. (Foto: Cuartoscuro / Mario Jasso)

La feria es de libre acceso en un horario de 10:00 a 18:00 horas en el complejo de Utopía Libertad.