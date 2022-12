Rauw Alejandro confirma fechas en México: Estos serán sus conciertos de ‘Saturno World Tour 2023′

SATURNO WORLD TOUR 2023 with my special guests: @JABBAWOCKEEZ



Para ser de los primero en comprar tu taquilla ve a https://t.co/I5WPLQkG6M y registrate, no se queden fuera, será una p**ta LOKERAAAA!!!!!! 🥵🪐🪐🔥🤘🏼🤘🏼🤘🏼 LOS AMOOO!! Nos vemos pronto!!!! 🫶🏼🫶🏼🫶🏼 pic.twitter.com/Sr681gfGMq