Reina Isabel II: Las canciones de protesta inspiradas en la monarca británica

Después de permanecer 70 años en el trono y convertirse en la monarca con el reinado más largo en Reino Unido, la familia real informó el fallecimiento de la reina Isabel II, noticia que conmocionó al mundo entero.

El tiempo que permaneció en el trono le bastó para dejar un legado político y cultural muy grande, y uno en los que más ha participado de forma indirecta es en la música, gracias a que su figura sirvió de inspiración a diversos artistas.

Algunas de estas piezas musicales son un homenaje a Isabel II, aunque hay otros que más bien fungen como protesta a su administración.

Canciones de protesta contra la reina Isabel II

La reina Isabel II fue amada por millones de personas alrededor del mundo, aunque también había quienes cuestionaban su mandato y lo expresaban a través de la música, ya sea con indirectas o metáforas. Algunos de los que hicieron obras musicales en contra de la reina Isabel II fueron:

Sex Pistols, con ‘God save the queen’

Esta canción es considerada ‘un antihimno’ de Reino Unido, puesto que sería la contraparte del cántico nacional haciendo alusión a los resultados que había arrojado la monarquía a 25 años de que Elizabeth II tomara posesión como la reina de Reino Unido.

Incluso, para dar a conocer la canción, la agrupación liderada por Sid Vicious contrató una embarcación llamada ‘Queen Elizabeth’, con la que fueron tocando a través del río Tamesis.

Sin embargo, el cantante John Lydon aclaró después que no tenía nada personal contra ella. “Dios bendiga a la reina. Ha soportado mucho”, escribió para The Times. “No tengo enemistad contra nadie de la familia real y nunca la he tenido. Es la institución lo que me molesta y la suposición de que debo pagar por eso”, expresó.

La letra de la canción dice algo más o menos así:

“Dios salve a la reina / al régimen fascista / hacen de ti una idiota / bomba H en potencia. Dios salve a la reina / ella no es un ser humano / y no hay futuro / en los sueños de Inglaterra”.

The Smiths, con ‘The queen is dead’

‘The queen is dead’ no solo es el nombre de una canción de The Smiths, también es el nombre que lleva su tercer álbum discográfico lanzado en 1986.

El vocalista de la agrupación, Morrisey, ha sido uno de los ‘detractores más fieles’ de Isabel durante décadas, y en una ocasión explicó cuál era el problema que tenía contra la monarquía británica.

“La monarquía representa un sistema social desigual e inequitativo. No existe tal cosa como una persona real. O te compras la tontería o eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de que todo es codicia y arrogancia humana”.

Y un extracto de la letra dice... así: “Verifiqué todos los hechos históricos registrados / y me sorprendió la vergüenza al descubrir / cómo soy el decimoctavo descendiente pálido / de alguna vieja reina u otra”.

The Stone Roses, con ‘Elizabeth my dear’

Ian Brown, vocalista de la banda The Stone Roses, ha expresado públicamente su antipatía por la corona real, mencionando en más de una ocasión que, en realidad, no hacían nada.

Una de estas veces fue en el marco del jubileo de diamante de la reina Isabel II en 2012. Durante un concierto, Brown dijo lo siguiente: “Esta canción está dedicada a esos parásitos en el camino (en Londres)... celebrando 60 años de tiranía”.

Un extracto de la letra dice lo siguiente: “No descansaré / hasta que ella sea destronada / mi objetivo es auténtico / mi mensaje es claro / este es tu final / querida Elizabeth”.

Primal Scream, con ‘Insect royalty’

El título parece ser demasiado explícito, aunque la letra no está alejada de esta definición tampoco, pues entre los versos se pueden leer estrofas como:

“Parásitos, parásitos, parásitos / parásitos en mí / la realeza de los insectos vive dentro de mí”.

“En 1977, tuvimos el jubileo de plata y todo este loco patriotismo. La gente usaba Union Jacks y adoraba a la familia real. Cuando era niño, odiaba a la familia real, todavía lo hago, así que comprar ‘God Save the Queen’ (de Sex Pistols) realmente se sintió como un verdadero gesto antiautoritario”, dijo el líder Bobby Gillespie.