Iron Maiden en CDMX: Horarios, posible setlist y todo lo que debes saber del concierto

¡Es hoy, es hoy! Después de tres años de larga espera, Iron Maiden regresa a México como parte de su gira ‘Legacy Of The Beast Tour’ para promocionar su decimoséptimo material discográfico, llamado Senjutsu, y conmemora los 46 años de trayectoria que posee la banda.

Si eres de aquellos que piensa asistir, pero todavía no estás muy consciente de qué, cómo, cuándo o a qué hora, llegaste al lugar correcto.

O incluso si ya estás formado esperando que abran las puertas del recinto donde se llevará acabo el evento, hay un par de cosas que debes saber. Te contamos.

Iron Maiden en el Foro Sol: Todo lo que debes saber

Después de una larga gira por Europa que comenzó en mayo pasado, Iron Maiden llegó a América a finales de agosto para presentarse en tres fechas en Brasil antes de llegar a tierra azteca. El show que darán en la Ciudad de México es el único en nuestro país hasta nuevo aviso.

Si eres de aquellos que compraron su entrada para ir, te compartimos información que te interesa antes de que te lances al recinto donde se llevará acabo.

¿Dónde y cuándo será el concierto?

Para fortuna de todas y todos aquellos que esperaron pacientemente, el concierto de Iron Maiden tendrá lugar en el Foro Sol, ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad S/N, colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, este miércoles 7 de septiembre.

La forma más fácil de llegar es en metro; la estación Ciudad Deportiva, de la línea 9 (café) es la que te dejará más cerca de la entrada, que generalmente es a través de la puerta 6.

Horarios para el concierto de Iron Maiden en México

De acuerdo con lo publicado en redes sociales por la página de Ocesa, las puertas del Foro Sol abrirán a partir de las 17:00 horas, para que todos aquellos que compraron entrada general tengan oportunidad de agarrar lugar lo más cerca posible del escenario; de igual forma, para que quienes compraron entradas en gradas vayan tomando sus asientos.

La actividad comenzará a partir de las 19:00 horas, cuando aparezca en el escenario Mastodon, la banda invitada por Iron Maiden para abrir su concierto.

Y no será hasta las 21:00 cuando Bruce Dickinson y todos los integrantes de la agrupación británica aparezcan en la tarima para cantar algunos de sus más grandes éxitos, así como las nuevas canciones de su más reciente material discográfico.

Posible setlist de Iron Maiden en México

De acuerdo con la página Setlist FM, en los últimos conciertos de su ‘Legacy Of The Beast Tour’ han tocado la siguiente lista de canciones, por lo que es probable que en México no sea la excepción y todos sus seguidores que se darán cita en el recinto de Iztacalco las puedan escuchar en vivo.

Senjutsu

Stratego

The Writing on the Wall

Revelations

Blood Brothers

Sign of the Cross

Flight of Icarus

Fear of the Dark

Hallowed Be Thy Name

The Number of the Beast

Iron Maiden

The Trooper

The Clansman

Run to the Hills

Churchill’s Speech

Aces High

¿Cuál será el clima para el concierto de Iron Maiden en el Foro Sol?

De acuerdo con el sitio especializado Meteored, para la alcaldía Iztacalco se espera hasta un 80 por ciento de probabilidades de precipitación a partir de las 18:00 horas, donde esta podría alcanzar hasta 4.4 mm., por lo cual te recomendamos que lleves impermeable y, de ser posible, botas para lluvia, ya que no permitirán en paso de paraguas en la entrada al Foro Sol.

Las posibilidades de que llueva se mantendrán en ese nivel hasta las 23:00 horas, cuando baje a un 60 por ciento. Sin embargo no te asustes tanto, pues la mayor parte del día se espera que la lluvia sea débil.