¡Iron Maiden regresa al Foro Sol en 2022! Fecha, boletos y detalles de su concierto

Las buenas noticias de concierto no han parado desde hace varios meses. Este miércoles se anunció el regreso de Iron Maiden a México en 2022. La agrupación británica llegará a suelo azteca con su gira Legacy Of The Beast Tour.

El 7 de septiembre de 2022 vibrará el Foro Sol con invitados especiales, que se anunciarán próximamente.

Los boletos para ver en vivo y a todo color a la también llamada Doncella de Hierro estarán preventa Citibanamex los días 6 y 7 de diciembre. Mientras que el lunes 8 de diciembre estarán disponibles al público en general a través de la página de Ticketmaster.

Asimismo, habrá una preventa exclusiva para los miembros del club de fans de IRON MAIDEN.

Iron Maiden en México

Después de los tres conciertos arrasadores de 2019 en la Ciudad de México, Bruce Dickinson, Steve Harris, Janick Gears, Dave Murray, Nicko McBrain y Adrian Smith, llegarán de nueva cuenta a nuestro país con este poderoso y asombroso espectáculo, que ha sido visto por casi dos millones de personas en todo el mundo.

Legacy Of The Beast Tour presenta los mejores temas de los 46 años de carrera de Iron Maiden entre los que se encuentran “2 Minutes To Midnight”, “The Trooper”, “Run To The Hills”, “The Number Of The Beast”, “Fear Of The Dark”, “Flight Of Icarus”, “The Evil That Men Do”, “Hallowed By The Named”, “Sign Of The Cross”, y más clásicos.

En relación con el regreso de Iron Maiden a México, Bruce Dickinson, vocalista de la banda, comentó:

“Estamos emocionados por nuestro regreso a la Ciudad de México. Estoy entusiasmado con las nuevas incorporaciones a la producción escénica y no podemos esperar a que todos vean lo que tenemos planeado. ¡Toda la banda ha disfrutado mucho de la gira Legacy Of The Beast y ahora no podemos esperar para volver y tocar en vivo, divertirnos y ver a todos de nuevo!”.