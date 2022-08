‘Paco Memo’ Ochoa y Luisito Comunica por fin se conocen; ¿Cuál fue su polémica en redes?

“El multiverso sí existe” y como muestra está la foto juntos del portero Francisco Guillermo Ochoa y el youtuber Luisito Comunica tras la polémica de hace unos años en redes sociales sobre el supuesto parecido entre ambos.

A través de Instagram, el jugador de las Águilas del América y el popular viajero e influencer compartieron su imagen juntos. “¿Luisito Ochoa o Memo Comunica?”, escribió el yotuber. “El multiverso es real”, publicó el futbolista.

‘Paco Memo’ Ochoa y Luisito Comunica coincidieron durante los Kid’s Choice Adwards 2022 organizados por Nickelodeon Studios. La fotografía cuenta ya con más de 80 mil ‘Me gusta’ y 2 mil comentarios.

El portero, que participará en su quinta Copa Mundial en Qatar, fue reconocido por Nickeloden Latinoamérica con el blim plateado por su labor “Prosocial”. Ochoa compartió otra imagen y el video del momento en el que es ‘bañado’ con el slime verde.

😳😳🔥🫵🏻 — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) August 28, 2022

¿Cuál fue la polémica entre Ochoa y Luisito Comunica?

La controversia entre Francisco Guilllermo Ochoa y Luisito Comunica comenzó un día durante una transmisión en línea del guardameta mientras jugaba el videojuego Call of Duty: Warzone.

‘Paco Memo’ estaba por cumplir un año de haber regresado a la Liga MX con el América después de ocho años jugando en Europa con Ajaccio, Málaga, Granada y Standar Lieja. Durante su streaming, comentó a sus seguidores que la gente que lo veía en calles europeas lo confundía con el famoso youtuber viajero.

“Estando fuera [de México] todo el mundo me decía ‘Luisito Comunica’ y yo diciendo: ‘¿Y este güey quién es?’”, comentó Ochoa. “Digo, no me ching... Yo sí le meto al gym, yo sí como bien. Ni el bigotito. Luisito no le echa ganas ni a su pelo”.

El youtuber poblano reaccionó más tarde en un video. “Qué raro lo de Memo Ochoa, ¿no? ¿Vieron eso? No sé por qué opina así de mí si ni nos conocemos. No sé si es su manera de bromear o le choca mucho que le digan que nos parecemos”.

Luisito Comunica contó después en una entrevista con Yordi Rosado que ‘Paco Memo’ Ochoa le envió como regalo una consola de Xbox quizá para disculparse por sus comentarios.

“Creo que se siente mal por lo que pasó, porque al otro día me mandó un Xbox. Sí noto que se siente un poquito mal, por cómo se malinterpretó el asunto. Pero buena onda, la verdad. Gran tipo Memo Ochoa”.