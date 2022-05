Jennifer Grey será dirigida por Jonathan Levine en secuela de ‘Dirty Dancing’

Jennifer Grey repetirá su papel icónico de Frances ‘Baby’ Houseman en la secuela de Dirty Dancing, que originalmente se estrenó en 1987. La actriz será dirigida por Jonathan Levine y se espera que entre a producción a finales de año para que llegue a las salas cinematográficas en 2024.

Grey protagonizó la primera entrega junto a Patrick Swayze, por lo que en un intento de hacer llegar la historia a las nuevas generaciones volverá a Kellerman’s en la década de 1990. La distribución correrá a cargo de Lionsgate.

Esto sabemos de la secuela de ‘Dirty Dancing’

El relato se basará en una mujer que vive un romance durante un campamento de verano y se encontrará con Baby para entrelazar la narrativa. Escrita por Levine (50/50 y Mi novio es un zombie) junto a Elizabeth Chomko, se espera que también se titule Dirty Dancing, por lo que en medio del casting para el papel principal se espera que algunos otros integrantes del elenco de la primera parte formen parte del proyecto.

“Lo más importante para nosotros era tener a Jennifer a bordo. Es una colaboradora invaluable. Vamos a tratar de involucrar a tantas personas del original como sea apropiado. Queremos ser respetuosos en todos los sentidos”, dijo a Deadline Levine.

Entre los planes se encuentra mantener un diálogo con la original por lo que se espera la inclusión de parte del soundtrack como el tema ‘Hungry Eyes’, aunque también se habla de canciones de Alanis Morissette y Liz Phair.

“Si bien el Dirty Dancing original siempre ha sido una de mis películas favoritas, nunca imaginé que dirigiría la secuela. Al coescribirlo, me enamoré de los personajes (nuevos y antiguos), el mundo de Catskills New York de los 90 y la música, que abarcará desde canciones de la película original hasta hip-hop de los 90. No puedo esperar a colaborar con Jennifer para llevar esta hermosa historia de verano, romance y baile a una generación de nuevos fanáticos. Y a los de toda la vida, les prometo que no arruinaremos su infancia. Abordaremos el encargo con sofisticación, ambición y, sobre todo, amor”, agregó.