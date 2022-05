¿Habrá ‘Spider-Man 4′? Sam Raimi habla de la posibilidad de una secuela

La próxima semana, Sam Raimi regresará a las películas de superhéroes con Doctor Strange in the Multiverse of Madness. El director, que ya tiene escuela en Marvel gracias a la primera trilogía de Spider-Man; de hecho, esta es su primera cinta de Marvel después de Spider-Man 3 (2007).

A su regreso triunfal, Raimi declaró en entrevista con Rolling Stone sus impresiones de regresar a hacer películas de superhéroes después de la fallida Spider-Man 4, que no se realizó gracias a que la franquicia decidió ‘reiniciar’ la historia con un nuevo actor protagonista y un nuevo director.

‘Redimir los errores’

“Fue una experiencia muy dolorosa para mí”, dijo Raimi por la cancelón de la cuarta cinta. “Quería hacer una película de Spider-Man para redimirme por eso”, refiriéndose a las críticas que recibió la tercera película de El Hombre Araña, pues recibió críticas mixtas.

“‘Spider-Man 4′: de eso se trataba realmente. Quería salir con una nota alta. No quería simplemente hacer otro que funcionara bastante. Tenía un estándar muy alto en mi mente. Y no pensé que podría llevar ese guion al nivel que esperaba para esa fecha de inicio”, confesó el director.

Entonces ¿cómo habría sido Spider-Man 4? En la misma entrevista, Raimi compartió algunas de las ideas que tenía previstas para llevar la cuarta entrega del superhéroe arácnido a la pantalla grande bajo su dirección, incluida la posibilidad de que Bruce Campbell interprete a Mysterio, y la inclusión del villano ‘Kraven the Hunter’, que pronto será interpretado por Aaron Taylor-Johnson en un spin-off independiente.

¿Hay posibilidad de que sí se haga ‘Spider-Man 4′?

Quizá. Sam también habló sobre la posibilidad de reunirse con Tobey Maguire, protagonista de la primera trilogía que lleva como protagonista a Peter Parker para una secuela tardía después de que viéramos el regreso del actor en su papel para el ‘spiderverso’ en Spider-Man: No Way Home.

A pesar de que habló sobre los retos asociados con la realización de la película, no descartó la posibilidad de realizarla.

“Mi amor por los personajes no ha disminuido ni un poco. Serían las mismas cosas que me detendrían ahora que me detuvieron entonces: ‘¿Tobey quiere hacerlo? ¿Hay un arco emocional para él? ¿Hay un gran conflicto para este personaje? ¿Y hay un villano digno que encaja en el tema de la pieza?’ Hay muchas preguntas que tendrían que ser respondidas. Si eso pudiera ser respondido, entonces me encantaría”, expresó Raimi.