La ‘resurrección’ de Duolingo: ¿Qué provocó el ‘salto’ del 15% en las acciones de la app de idiomas?

Las acciones de Duolingo se dispararon en las operaciones posteriores a la apertura del mercado después de que la empresa elevara su pronóstico de ganancias para el año, citando el desempeño mejor de lo esperado de sus niveles de suscripción durante el segundo trimestre.

La compañía con sede en Pittsburgh ahora espera ingresos para todo el año de 1.01 mil millones de dólares a 1.02 mil millones, frente a los 987 millones a 996 millones previstos anteriormente, y superando la estimación de consenso de 996.5 millones.

Las acciones de Duolingo, que habían subido alrededor de un 6 por ciento este año hasta el cierre del mercado el miércoles, subieron un 15 por ciento después del cierre.

NextBeat: la apuesta de Duolingo por el aprendizaje musical

La compañía también dijo que estaba realizando su mayor adquisición hasta la fecha para acelerar la ampliación de las ofertas en su aplicación más allá de los juegos de aprendizaje de idiomas al comprar NextBeat, una startup de juegos musicales en Londres.

Duolingo no reveló el valor del acuerdo en efectivo y acciones, pero dijo que la incorporación del equipo de 23 miembros de NextBeat permitiría a la compañía desarrollar más cursos de música en su aplicación más allá de su actual oferta exclusiva de piano.

“Vamos a experimentar. Podríamos tocar la guitarra, la voz, el ritmo, así que verán surgir más experiencias musicales diferentes de nosotros”, declaró Bob Meese, director comercial de Duolingo, en una entrevista con Bloomberg.

El crecimiento de nuevos usuarios se ha ralentizado en los últimos trimestres a pesar del impulso que ha dado su agresiva apuesta por la inteligencia artificial generativa para ampliar su oferta de cursos. Los usuarios activos diarios aumentaron un 40 por ciento en el segundo trimestre, su tasa de expansión más baja desde 2022.

Más allá del idioma: Duolingo se expande al ajedrez y las matemáticas

La expansión impulsada por la IA para atraer nuevos usuarios ha presionado la rentabilidad. Los márgenes brutos cayeron al 72.4 por ciento en el trimestre, frente al 73.4 por ciento del año anterior. La disminución fue menor de lo previsto, ya que los costes de la IA fueron inferiores a lo previsto, según Duolingo.

Además de idiomas y música, la “superapp” de Duolingo también ofrece aprendizaje de matemáticas. El trimestre pasado, la compañía añadió un curso de ajedrez. Duolingo está invirtiendo para asegurar que sus cursos no relacionados con idiomas tengan mayor impacto, afirmó Meese.

“Queremos intentar ponernos al día en música, ajedrez y matemáticas y lograr que sean una parte más importante de nuestro negocio, más rápido”, dijo.

La suite de juegos móviles de NextBeat, incluidos sus títulos más conocidos Beatstar y Country Star, han generado casi 200 millones de dólares en ingresos, dijo Duolingo.