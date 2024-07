‘Frenón’ de Tesla en México impactará en empleos e inversiones futuras

La decisión de Tesla de poner en pausa la construcción de una planta en el estado de Nuevo León, es una mala noticia para futuros proyectos de inversión aunque responda a una desaceleración en las ventas de autos eléctricos en Estados Unidos, señalaron expertos.

Guillermo Rosales, presidente de la Asociación de Distribuidores Automotores (AMDA) señaló que el freno al proyecto ‘es una mala noticia’ para futuras inversiones y para la generación de empleo, especialmente para las empresas proveedoras de Tesla que han relocalizado ya sus operaciones cerca de Nuevo León.

“La declaración de Tesla de dejar en pausa la construcción y puesta en marcha de la planta para México es una mala noticia por lo que representa en cuanto a no concretar oportunidades de inversión, de un mayor desarrollo de proveeduría para esta empresa y también lo que toca en la creación de fuentes de trabajo. Estamos hablando de una condición pausada para una oportunidad futura”, dijo.

Destacó que si bien la decisión responde más a un entorno político y electoral, tras las amenazas del candidato republicano Donald Trump de imponer aranceles a vehículos, principalmente chinos, ‘hechos en México’, esto no tiene ninguna repercusión ya que actualmente ninguna armadora china tiene planta productiva en el país.

Agregó que la decisión de Tesla responde más a una desaceleración en el mercado de vehículos eléctricos domésticos en EU y China, este último donde las grandes marcas competidoras como BYD, Geely, Changan, Zeekr, Great Wall Motors, entre otros, dominan el mercado.

“La decisión de Tesla tiene que ver con las condiciones del entorno de competencia que se vive en la producción y comercialización de vehículos eléctricos, una disminución de la participación de mercado de la marca tanto en EU como en China, una disminución de las expectativas de demanda de vehículos eléctricos en EU que en la condición actual haría menos necesaria la ampliación de infraestructura dentro de la región”, agregó.

Juan Francisco Torres Landa, socio líder de Hogan Lovells agregó que Tesla pasa ahora por una etapa financiera complicada que repercute en los planes anunciados para México, sin haber concretado alguna inversión.

“Solamente cuando venga esa definición macro de Tesla es que podría haber muchas de esas otras (inversiones), si no lo que vamos a ver es que esa fábrica tristemente podría instalarse en Texas o en un lugar de la Unión Americana para no entrar en pugna con Trump, aunque eso desde el punto de vista económico no sea tan atractivo”, dijo a El Financiero.

En camino

Por otro lado, dijo que es un hecho que México debió garantizar la atención al tema de energía, infraestructura y seguridad para aterrizar el nearshoring. En el caso de Tesla, agregó que faltaron condiciones para acelerar el proyecto.

“De Tesla habían muchas compañías que estaban listas pero nadie construyó, la gente estaba lista pero no había inversión alguna para que esto se hubiera concretado. Había la intención de hacerlo y estaban listos para moverse pero en realidad, nadie hizo algo más tangible”, dijo.

Tesla en el limbo

Ayer, la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro dijo que inversión para la construcción de la planta de Tesla en Nuevo León no tiene registro oficial ante la Ley de Inversión Extranjera en México, sin embargo esto no ha afectado a las grandes OEMs o fabricantes de autos instalados en el país.

Al respecto, la Industria Nacional de Autopartes (INA) que dirige Francisco Gonzalez indicó que la construcción de dicha planta “en todo momento es y ha sido un proyecto”, por lo que llevar a cabo este plan dependerá de condiciones específicas como el comportamiento de la demanda de vehículos eléctricos a nivel mundial.

Odracir Barquera, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) agregó que el anuncio de detener el proyecto de Tesla en México sí podría generar dudas en la llegada de otras inversiones, principalmente chinas con intención de exportar a EU.

Ambas organizaciones señalaron que México tiene además una fuerte integración en la cadena de suministro a nivel norteamérica, pues sólo al cierre del 2023 se registró una inversión de 391 de empresas de autopartes estadounidenses localizadas en el país.