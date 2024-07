El ‘Efecto Trump’: ¿Expresidente de EU le ahuyentará inversiones a México con sus amenazas?

El posible regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos podría ahuyentar la inversión en México, principalmente de marcas de autos chinos, si el republicano cumple sus amenazas y aplica aranceles a vehículos producidos en nuestro país, advirtió la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Odracir Barquera, director general del grupo, explicó que tras la pausa a la construcción de la gigafactory en Nuevo León, la industria mexicana no será impactada porque lleva más de 30 años de integración regional con las grandes OEM.

“No es un tema que pueda afectar en operaciones que llevan ya tanto tiempo, si acaso ‘pensarán doble’ las empresas que todavía no invierten en México, específicamente las que son de origen chino siempre y cuando su objetivo fuera el exportar a EU”, agregó

El directivo omitió comentar sobre la decisión de Tesla, pues la armadora no forma parte de la AMIA.

Agregó que actualmente no existen plantas chinas productoras de vehículos ni planes de exportación de estos hacia EU. Solo JAC Motors tiene una planta de ensamble en suelo mexicano, en conjunto con Giant Motors y con la participación del multimillonario mexicano Carlos Slim. En tanto, marcas como BYD, Great Wall Motors, Changan, entre otras, analizan la posibilidad de establecer plantas o centros de manufactura para sus vehículos.

“La medida que anunció Trump en realidad le afecta a un universo muy particular de empresas que hoy no tienen presencia en México, no tienen inversión en México y son empresas de origen chino. EU tiene muy claro que su principal oponente en el mundo es China, probablemente haya más medidas como las que se sacaron para el acero y el aluminio”, explicó.

Sobre ‘el efecto Trump’ y la decisión de Elon Musk de poner en pausa la construcción de la planta de Tesla en México, Barquera señaló que habrá que esperar la agenda y medidas que presenten como medidas de proteccionismo al mercado estadounidense. Sin embargo, confió en que México cuenta con una larga trayectoria de integración y confianza en inversión automotriz.

“Dependerá de qué medidas una vez llegue al Gobierno, qué medidas realmente él empiece a tomar. Tenemos en puerta la revisión del T-MEC y eso será una siguiente aduana también, dependiendo de cómo lleguen en posturas el Gobierno de EU a la revisión del T-MEC. a lo mejor tendrá ahí algún tipo de repercusión”, concluyó.