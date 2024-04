Aviación ‘volará alto’ por baja del TUA e infraestructura

La aviación mexicana experimenta un momento determinante para afianzar su crecimiento, por lo que es necesario revisar las Tarifas de Uso Aeroportuario (TUA) y la infraestructura del país para atraer a más pasajeros, advirtió en entrevista con El Financiero, José Ricardo Botelho, presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), que agrupa a 45 aerolíneas y 116 socios de la industria de aviación.

“México podría tener más flujo de pasajeros, tiene un gran potencial, pero el problema son los costos y la infraestructura. El aeropuerto de la Ciudad de México no ha tenido inversiones, se paga la TUA más cara de toda Latinoamérica y el Caribe, allí está la salida; si la aviación ha demostrado, en México y el mundo, las tarifas han bajado mucho, se disminuyen los costos, vamos a generar más demanda, más inclusión social”, indica Botelho en exclusiva.

La TUA del AICM es de 53 dólares para los viajes internacionales y poco más de 28 en vuelos nacionales, lo que convierte al principal puerto aéreo del país en el tercero más costoso de toda la región.

“En México se pagan en promedio 104 dólares en tasas e impuestos internacionales, más 4 por ciento en impuestos de tarifa de base, posicionando al país como el tercero en la región donde los pasajeros pagan más en tasas e impuestos totales, solo después de Argentina y Jamaica”, revela la ALTA.

A pesar de esto, el año pasado, México logró movilizar a poco más de 118 millones de pasajeros vía aérea, una cifra récord, con un crecimiento por encima del nivel promedio mundial, a pesar de las decisiones gubernamentales, las quiebras de aerolíneas y los múltiples problemas de las aerolíneas con los fabricantes.

El alza en los impuestos relacionados con un vuelo internacional con origen en México está contrapuesta con la reducción de los precios de los boletos de avión ofertados por las líneas aéreas.

En los últimas dos décadas, la reducción a nivel mundial de los costos de boletos para viajar en avión han descendido en casi 40 por ciento, mientras que en el caso de México, los tickets reportan una disminución del 12 por ciento en sus costos finales, detalla en entrevista Juan Sarmiento, director económico de la ALTA.

La TUA en el país representa, en ocasiones, más del 60 por ciento del costo final de un boleto aéreo, por lo que buena parte de lo pagado por los viajeros va a empresas privadas o al propio gobierno, ambos entes beneficiados por el lucrativo negocio de la administración aeroportuaria del país.

En cambio, las aerolíneas en América Latina tienen beneficios económicos, cuando llegan a alcanzarlos, de no más de 40 centavos de dólar por pasajeros movilizados, esto de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

“Porque sí, México se está desarrollando, si el turismo representa el 15 por ciento del PIB del país, si se generan empleos, si hay generación de miles de dólares, la pregunta es por qué no entonces se eliminan los problemas que enfrenta la aviación, estar de mano a mano con la industria”, reflexiona Bothelo de ALTA.

Aunque el aeropuerto de la capital del país (AICM) continúa siendo el más importante, incluso en la región latinoamericana, en los últimos años se han desarrollado otros centros de conexión aérea en el país como es el caso de Monterrey, por ejemplo, que fue el puerto aéreo doméstico con mayor crecimiento, con un aumento de 1.9 millones de pasajeros durante 2023 con respecto al año previo.

Además, Cancún continúa consolidando su oferta en conexiones internacionales.

La ruta Cancún – Dallas Fort Worth fue el par de ciudades con el mayor tráfico en el mercado internacional de México con 1.1 millones pasajeros durante 2023.

La ruta tuvo un factor de ocupación del 81 por ciento al final del año pasado.

Botelho agregó también que además de inversiones en infraestructura y reducciones en las tasas cobradas a los pasajeros, el gobierno mexicano debe brindar seguridad jurídica para que las aerolíneas inviertan en el país.

La flota aérea de México es, además, una de las más jóvenes que existen en el continente, lo que beneficia al país al tener mayor rendimiento en los equipos con un menor costo de combustible y emisiones contaminantes significativamente más bajas con respecto a otras naciones de la región.

Asimismo, 60 aerolíneas operaron el mercado internacional de México, sirviendo a 392 pares de ciudades y una distancia promedio por vuelo de 2 mil 548 kilómetros.

“Es necesario que México no tenga decisiones unilaterales, no podemos tener eso, para operar necesitamos seguridad jurídica. Necesitamos que quiten los obstáculos, la TUA en México es una de las más grandes del mundo y de América Latina, ¿por qué esto en un país que tiene el potencial, por qué no quitarla, modificarla?”, remarca el director de la ALTA.