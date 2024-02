Transportistas y Gobierno ‘chocan’ por paro en carreteras; alistan nueva protesta

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) y el Gobierno federal rompieron el diálogo para atender las exigencias del gremio transportista para acabar con la inseguridad, las extorsiones, el robo y homicidio de operadores, señalaron líderes de la organización, quienes amagaron que seguirán con las manifestaciones como la de este 15 de febrero.

Rafael Ortiz, presidente de la Amotac dijo en entrevista radiofónica que la presencia de la Guardia Nacional en las carreteras no ha resuelto el problema, pues los elementos del Ejército no están capacitados y señaló que ante el levantamiento de las mesas de negociación con el Gobierno, alistan una nueva convocatoria de paro en un mes.

“Ayer se rompió el diálogo y ya es decisión de ellos buscar un diálogo con respuestas (...) Vamos a repetir, yo creo que un mes estaremos haciendo la otra”, señaló en Grupo Fórmula.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina desde Acapulco, una de las localidades donde también se reportan bloqueos por transportistas, que el paro en carreteras por este gremio es injustificado y que responde a intereses ‘politiqueros’ de líderes sindicales.

“Los están recibiendo en Gobernación varias veces y sostengo que tiene un propósito politiquero, ni siquiera político, es por las elecciones, para generarnos conflictos, no hay problema que no se haya atendido. No podemos dejarnos chantajear”, afirmó el mandatario.

Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, agregó que se han llevado a cabo 120 mesas de diálogo con los transportistas para crear varios acuerdos como reforzar inspecciones federales a tractocamiones doble articulados, operativos para corralones y grúas, así como la integración de 600 elementos de la Guardia Nacional para estos operativos y sumar 2 mil unidades de patrullaje.

“El día de ayer se decidió en el caso de la Amotac, levantarse de la mesa y establecer diversos bloqueos que afectan a la ciudadanía, infundados injustificados, dado que hay una mesa, ahorita están los paros en la carretera a Querétaro, en México-Pachuca”, agregó.

Desde las 8 de la mañana de este 15 de febrero, diversas organizaciones de la Amotac, iniciaron protesta en carreteras como la México-Querétaro, a la altura de Tepotzotlán, la México-Veracruz, en Cuernavaca, Pachuca, Acapulco, Manzanillo, Guanajuato, entre otras. Además se alistaban dos caravanas, una que iría desde Arco Norte hasta Bucareli en Gobernación y una más desde Ecatepec a Palacio Nacional, en protesta.