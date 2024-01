ANTAD prevé alza de 4.8% en las ventas a tiendas comparables

Para el 2024, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) proyectó un alza de 4.8 por ciento a tiendas comparables, aquellas con más de un año en operación, y 7.8 por ciento a tiendas totales, además de una inversión de 2 mil millones de dólares.

Esto, de confirmarse, significará un decrecimiento respecto al alza de 5.4 y 8.4 por ciento, a tiendas comparables y totales, respectivamente, conseguido en el 2023, que aunque se ubicó por encima de lo proyectado, no consiguió superar la inflación, que fue de 5.5 por ciento en promedio durante el año pasado, haciendo que las ventas de los agremiados de la ANTAD cayeran en términos reales 0.14 por ciento a tiendas comparables y subieran 2.7 por ciento a tiendas totales.

Para este año, la ANTAD prevé que la inflación se ubicará en 4 por ciento, aunque entre las variables negativas que se advierten para 2024 destacan las elecciones, la competencia desleal del comercio electrónico y la inseguridad.

“Nos preocupa (2024) en función del Estado de derecho, hablamos de tramitología, de transparencia en los trámites a nivel no sólo federal, sino también estatal y municipal, hablamos de la inminente digitalización que evitan burocracia, quitan la corrupción y agilizan los trámites”, expresó Diego Cosío, nuevo presidente ejecutivo de la ANTAD en su primera conferencia de prensa.

Informó que en 2023 los socios de la ANTAD abrieron más de mil 280 tiendas; siendo el formato de tiendas especializadas el que mayor dinamismo presentó, con una inversión de mil 800 millones de dólares.

Para el 2024, los asociados de la ANTAD estiman una inversión cercana a los 2 mil millones de dólares, lo que significará el mayor monto desde 2020, cuando se inyectaron 2 mil 300 millones de dólares.

Desaceleración y Fortalecer

El mayor monto de inversión se destinará a remodelaciones y ampliaciones con 34.9 por ciento, 29.9 por ciento a nuevas tiendas, 21.9 por ciento a logística y distribución, 10.5 por ciento a sistema y tecnología, y 2.8 por ciento restante a otros rubros como es la capacitación.

“Parte de mi compromiso y del acuerdo que tuve con los asociados y el Consejo, es restablecer pláticas y creemos firmemente que ANTAD tiene que volver y seguir representando a toda la industria y creo que va por buen camino”, acotó Cosío.

Se reunirá con SE y SHCP para combatir a Temu, Shein y Alibaba

En un máximo de dos semanas la ANTAD se reunirá con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para hacer frente a las importaciones que catalogan de ilegales por parte de jugadores del comercio electrónico como Temu, Shein, Alibaba, y otros.

“Hay un tema de competencia desleal en ciertas importaciones de e-commerce, ciertos proveedores chinos que no necesariamente están cumpliendo con las normas y con las regulaciones adecuadas”, refirió el presidente ejecutivo de la ANTAD.

Señaló que actualmente no se tiene identificado la merma en sus ingresos por las plataformas de comercio electrónico de importaciones como Temu, Shein, Alibaba, y otros, quienes se aprovechan del esquema de ‘minimis’, que estaba diseñado para el consumidor final.

“Algunos jugadores que no son ortodoxos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, aprovechan un esquema que la ley permite de ‘minimis’, que es todo lo que importes por debajo de 50 dólares tiene la posibilidad de no pagar IVA, y otros impuestos, este esquema se diseñó para el consumidor, y hay jugadores que han encontrado, principalmente asiáticos, la forma de aprovechar este esquema para no declarar de manera correcta las importaciones”, denunció Manuel Cardona, director de relaciones con Gobierno para la ANTAD.

Durante el 2023 las ventas de las cadenas departamentales subieron 4.4 a tiendas comparables, aquellas con un año en operación, y 6.5 por ciento a tiendas totales.

Los resultados son una contracción respecto al crecimiento del 11.9 y 14 por ciento del año pasado, a tiendas comparables y totales, respectivamente.

Los directivos alertaron por un repunte en la inseguridad, que en el 2023 les dejó una merma que ronda los 17 mil 550 millones de pesos.

“Nos preocupa también profundamente el tema de inseguridad, es un tema que todo mundo vivimos, pero para ANTAD y sus asociados, tenemos la problemática de la cadena de suministro en carretera y los asaltos, además del robo hormiga en las tiendas, farderas y bandas ya organizadas”, destacó Cosío.

El año pasado se acumularon más de 68 mil eventos de inseguridad, divididos en 26 incidencias delictivas, pero el 30 por ciento de los eventos estuvo concentrado en las farderas.