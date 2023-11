Acusan a sobrecargo de grabar por debajo de la falda a pasajera; Aeroméxico abre procedimiento

Un sobrecargo es acusado de grabar con su celular por debajo de la falda de una de las pasajeras, mientras se realizaba el proceso de abordaje en un vuelo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a Cancún, Quintana Roo.

La acusación la realizó la periodista Ximena Garmendia a través de sus redes sociales.

“No saben el coraje y la indignación que esto me da. Sucedió en Aeroméxico. Las mujeres debemos estar libres de ser acosadas sexualmente. Me comparten lo siguiente”, indicó la periodista.

El mensaje que le compartieron señalaba: “Ximena buenos días! Me da mucha pena molestarte, quería enviarte esta información, acaba de pasar en este momento. El video me lo envió mi hermana, ella está tomando ese vuelo. Me dice que repitió varias veces la acción, solo que no pudo grabar antes. Me causa mucha tristeza e indignación”.

¿Qué se ve en el video del sobrecargo de Aeroméxico?

La grabación muestra a un sobrecargo en cuclillas, que supuestamente está acomodando algunos compartimientos del avión; sin embargo, se puede observar que sostiene un celular con su mano derecha.

Conforme la mujer avanza al pasillo para buscar su asiento dentro del avión, el sujeto estira su mano derecha en repetidas ocasiones y, aparentemente, en ese momento es cuando graba a la mujer.

El sobrecargo realizó ese movimiento sin percatarse que estaba siendo grabado.

¿En qué vuelo ocurrió la agresión contra una pasajera?

De acuerdo con el reporte realizado en X, antes Twitter, el sobrecargo era parte de la tripulación del vuelo de Aeroméxico 520. Dicho viaje despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con destino a Cancún, Quintana Roo.

El vuelo partió a las 11:45 de la mañana, desde la puerta de embarque D, de la Terminal 2 del AICM y arribó a Cancún a las 15:03 de la tarde.

¿Qué respondió Aeroméxico?

Luego de la acusación en contra del sobrecargo, Aeroméxico emitió un comunicado condenando la actitud del miembro de su tripulación y anunció que ya abrió un procedimiento interno para esclarecer, y en todo caso, sancionar la acción del miembro de su personal.

“Circula en redes sociales un video donde se muestra a un sobrecargo de la compañía incurriendo en una acción inapropiada.

“Al respecto, Aeroméxico informa que inició un procedimiento laboral correspondiente en apego a su política de cero tolerancia al incumplimiento de código de conducta de la aerolínea.

“Aeroméxico, en acuerdo con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA de México) lamenta lo sucedido y reitera que no se permitirá ninguna conducta inadecuada en sus operaciones”, señaló la aerolínea.

¿Cómo se sanciona el acoso en México?

ASSA y consiste en acosar a una persona realizando ciertas acciones, siempre que:

Se haga de manera insistente y reiterada.

No se tenga ningún tipo de autorización legítima para realizar los actos en cuestión.

Se altere el desarrollo normal de la vida cotidiana de la persona acosada.

Los comportamientos que el Código Penal contempla como formas de acoso, cuando se cumplan los requisitos anteriores, son los siguientes:

Vigilar, perseguir o buscar la cercanía física de otra persona.

Establecer o intentar establecer contacto con ella por cualquier medio de comunicación o a través de terceras personas.

Mediante el uso de sus datos personales de forma indebida, adquirir productos o mercancías, o contratar servicios, o hacer que terceras personas se pongan en contacto con ella.

Atentar contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.

La pena del tipo básico del delito de acoso es de 3 meses a 2 años de prisión o multa de 6 a 24 meses.