México vive auge de 14.5 por ciento en el consumo de datos móviles a junio

La mayor oferta de servicios móviles, el aumento en la portabilidad de SIMs hacia los Operadores Móviles Virtuales (OMV) y la oferta de paquetes con más gigabytes han permitido que durante el primer semestre de 2023 el consumo de datos promedio en México haya crecido 14.5 por ciento anual.

“En los últimos años hemos visto que la oferta comercial de servicios móviles a la que tienen acceso los mexicanos es mayor, que a su vez ha permitido no sólo una reducción en los costos de hasta 35 por ciento, sino también un aumento en el consumo promedio de datos móviles, que actualmente es superior a los 6 gigabytes promedio”, explicó Gonzalo Rojon, director de Análisis de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Según datos de la consultora, hasta el segundo trimestre de 2023, el consumo de datos móviles promedio por persona en México fue de 6 mil 276 megabytes, que representan un aumento de 14.5 por ciento anual.

Si los 6 mil 276 megabytes que consumen en promedio los mexicanos en 2023 se comparan con el periodo de la pandemia, el uso de datos móviles subió 42.5 por ciento, ya que hasta el segundo trimestre de 2020 los mexicanos consumían 4 mil 404 megabytes en datos móviles.

“La pandemia cambió por completo los hábitos de consumo de datos móviles de los mexicanos, ahora son cada vez más los que realizan compras desde su celular, consumen contenido en plataformas OTT, realizan trámites bancarios e incluso juegan videojuegos desde sus dispositivos móviles”, agregó el analista de The CIU.

De acuerdo con el estudio “El comportamiento del consumidor e-commerce”, realizado por la empresa especializada en protección ClearSale, al menos 45 por ciento de los consumidores compran por internet una o dos veces por semana.

“Lo que sorprende es que cada vez más personas de la generación X y boomers realizan compras en línea”, comentó Víctor Islas, director de Operaciones de Clientes de América Latina de ClearSale.

El crecimiento en el consumo de datos móviles es también resultado de una portabilidad numérica de los usuarios, quienes se están mudando hacia los servicios que ofrecen los Operadores Móviles Virtuales, que están adquiriendo cada vez más relevancia en la industria de las telecomunicaciones del país.

Empresas como Bait, Virgin Mobile, Yo México, Soriana Móvil, FreedomPop, Oxxo Cel, Megatel, entre otros, que utilizan la infraestructura de Altán Redes para brindar servicios de telefonía, se están convirtiendo en las principales alternativas para los usuarios que desean cambiar de compañía móvil, es decir, realizar la portabilidad numérica.

“Los OMV están ganando cada vez más terreno porque ofrecen mejores paquetes y con megas de navegación prácticamente ilimitados. Esto les ha permitido tener casi 11 millones de líneas móviles con usuarios que pueden navegar y realizar diferentes actividades desde su dispositivo móvil”, explicó Rojon.

Según los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en septiembre de este año, fueron 1.2 millones de usuarios los que optaron por cambiar a su proveedor de servicios de telefonía. De estos usuarios, los OMV captaron el 17.9 por ciento de los números portados, superando incluso a AT&T, que obtuvo al 10.3 por ciento de los usuarios que decidieron cambiar de compañía.

“La portabilidad numérica es la posibilidad que concede la legislación desde 2008 al consumidor de cambiar de proveedor de telefonía móvil o fija, manteniendo su número de servicio. Desde entonces se han portado los números de más de 150 millones de usuarios de telefonía móvil y fija y cada vez la cifra será mayor porque es cada vez más sencillo realizar el proceso”, explicó Daniel Alejandri, gerente de País para Mediafon México.

Bait, la compañía de telefonía de Walmart, es la que más destaca como una de las más demandadas por los consumidores, debido a su estrategia de obsequiar datos móviles con cada compra en sus tiendas, además de ofrecer paquetes con datos ilimitados por menos de 200 pesos mensuales.

La empresa de telefonía móvil de Walmart logró atraer a 145 mil 437 usuarios, mientras que el resto de las empresas de OMV consiguieron 65 mil 906 clientes en conjunto, lo que coloca a este OMV como uno de los más robustos en número de usuarios.

Voz y mensajes continúan a la baja

Mientras que el consumo de datos móviles va al alza entre los usuarios de México, las llamadas y los SMS son servicios que van a la baja entre los consumidores, quienes ahora prefieren utilizar aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Messenger para comunicarse con sus contactos.

“El uso de los servicios de voz han tenido una caída de 8.7 por ciento, teniendo un promedio de 387 minutos por usuario. Pero cuando hablamos de SMS, la caída es impresionante, pues pasamos de un promedio de 26 mensajes antes de la pandemia a sólo 8 por usuario”, comentó Gonzalo Rojon.

En este sentido, el experto vaticinó que ambos servicios continuarán a la baja, mientras que el incremento en el uso de datos móviles seguirá siendo una tendencia para los próximos años; no obstante, indicó que México todavía está lejos del consumo de datos móviles que hay en otros países de América Latina.

“En países como Brasil o Chile vemos que el porcentaje de consumo de datos es de 9 gigabytes y para que México llegue a esa cifra, aún faltan un par de años, por lo que creo que aún falta que el mercado madure e incluso que haya mejores condiciones para que tanto los operadores tradicionales como los OMVs puedan ofrecer mejores paquetes, con más gigas de navegación a los usuarios mexicanos”, concluyó el analista.