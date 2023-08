Beyond ONE adquiere a Virgin Mobile Latinoamérica

La compañía de inversión y operaciones del sector tecnología, medios, telecomunicaciones, Beyond ONE, que encabeza Markus Tagger, adquirió al operador móvil virtual (OMV), Virgin Mobile Latin America (VMLA), con operaciones en México, Colombia y Chile. La operación representa el segundo acuerdo para Beyond ONE después de la compra a principios de este año de Virgin Mobile Middle East and Africa (VMMEA), que actualmente opera en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Omán y Kuwait.

En ambos casos se reservó el monto de la operación, pero lo que es un hecho es que, con estas transacciones, Beyond ONE tiene la intención de convertirse en un proveedor líder de servicios digitales en mercados en crecimiento en el mundo.

Nos dicen que la estrategia de inversión y la gestión operativa de la compañía está dirigida por un equipo de ejecutivos internacionales con experiencia en el sector y respaldados por fondos de capital de Priora Management Holding Dubai, propiedad del empresario suizo Remo Stoffel.

Tome en cuenta que en México existen alrededor de 50 operadores móviles virtuales, como Bait de Walmart, que tiene 38 por ciento de participación de mercado; FreedomPop, con 14 por ciento; y Oui, con 6 por ciento, mientras que en cuarto sitio se ubica Virgin Mobile, que ostenta poco más de 5 por ciento de participación de mercado.

El panorama luce prometedor para Virgin Mobile Latam, debido al aumento de teléfonos inteligentes, el uso de video y el tráfico de datos móviles, que crecerá más de cuatro veces en la región en los próximos seis años, en comparación con la tasa media mundial de tres veces, pasando de 7.9 GB por mes a 35 GB por mes. Atención a este negocio.

Influencers virtuales ganarían hasta 16.2 mdd anuales

RANT Casino analizó las ganancias que podrían tener los influencers virtuales en Instagram en un año si todas sus publicaciones fueran patrocinadas. Los influencers virtuales son personajes creados por empresas para representar a sus marcas, con la finalidad de promover artículos de las compañías de la misma manera que lo hacen los influencers reales.

Usando la calculadora de dinero de Instagram de Influencer Marketing Hub, así como el número de seguidores de Instagram de cada influencer, el número promedio de Me gusta y el promedio de publicaciones por mes, RANT Casino reveló que Lu do Magalu, una estrella de las redes sociales en Brasil, con más de 6.4 millones de seguidores en Instagram, creada por la marca minorista brasileña Magalu, podría tener ingresos anuales de 16.2 millones de dólares, gracias a su contenido que incluye videos de “unboxing” y reseñas de productos en nombre de la compañía.

En segundo sitio, la empresa de juegos y sorteos detectó que CB de Casas Bahia, otro gigante minorista brasileño, que comparte su amor por los videojuegos, las películas, los memes y que suma casi 4 millones de seguidores en Instagram, podría ganar 8.2 millones de dólares solo en Instagram.

En tercer sitio, se ubicó la cuenta Any Malu, una influencer virtual convertida en estrella de Cartoon Network que tiene el potencial de ganar más de 600 mil dólares solo con su presencia en Instagram. La figura animada de Brasil tiene más de 3 millones de suscriptores de YouTube y más de medio millón de seguidores en Instagram.

Analizan el futuro de las fintech

En un evento que promete ser un punto de encuentro clave para el mundo financiero digital, líderes y expertos del sector fintech se darán cita del 31 de agosto al 1 de septiembre en la Ciudad de México para celebrar la edición número 15 del Fintech Summit Latam 2023, organizada por Frecuencia Money, un evento en el que se abordarán los avances, retos y tendencias que están dando forma al futuro de las fintech en Latinoamérica.

Este evento se convertirá en un foro crucial para la comunidad financiera, donde se esperan más de 400 asistentes y 40 oradores como Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, que compartirá sus ideas sobre el futuro del ecosistema fintech en México y Latinoamérica, subrayando la importancia de la colaboración entre el sector público y la industria financiera para el crecimiento sostenible. El evento ofrecerá más de 15 paneles de discusión, cubriendo una amplia variedad de temas. Anótelo en su agenda.