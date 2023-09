AFAC respalda, otra vez, los médicos terceros

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) avaló, de nueva cuenta, la participación de médicos terceros autorizados para la emisión de certificados para el Personal Técnico Aeronáutico, esto luego de su fallido intento por concentrar, bajo su estructura, la emisión de los análisis de salud necesarios para la obtención de licencias para pilotos, sobrecargos, y otros trabajadores.

El organismo informó que, ahora, están disponibles 12 unidades médicas especializadas, así como 14 doctores terceros autorizados por la autoridad en el país, para programar citas médicas para los certificados de aptitud psicofísica.

El aparato de medicina de aviación es uno de los rubros por los que la autoridad aeronáutica no ha recuperado la categoría 1 en seguridad aérea, esto según documentos publicados por este diario. Por otro lado, el regreso a los médicos terceros implicó que el gobierno ya no permitiera que el personal técnico aeronáutico usara sus licencias vencidas, por lo que esta medida podría afectar a tripulaciones que no tengan una cita programada entre el 13 de junio y el 30 de agosto.

“Aunque ya no hay prórroga; al viernes, no estaba claro en dónde se ubicaban los terceros; existen, pero no sabemos en dónde están. Muchos de nuestros pilotos estaban en otra ciudad, o país, que ya no podrá volar (con la licencia vencida). Mientras no sepamos en dónde están los terceros, se corre el riesgo de que se queden sin examen”, dijo Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Agregó que la autoridad no comunicó a los pilotos los nuevos lineamientos en medicina de aviación y se requiere un tiempo de adaptación, además de consenso con el personal aeronáutico.

“Si se te vence el examen médico, no se puede volar”, agregó.

La Administración Federal de Aviación (FAA) señaló que uno de los puntos no solventados y, por el cual México no regresa a la categoría 1, es la legislación primaria, en donde estableció que, la AFAC, no ha implementado leyes que permitan regular la emisión de certificados y evaluaciones médicos.