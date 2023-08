¿Ropa de hasta 80 pesos? Cómo aprovechar las ofertas y descuentos del Hot Fashion 2023

Este lunes 14 de agosto inició en México la mayor temporada de ofertas, descuentos y promociones en línea de las industrias moda y belleza. La quinta edición del Hot Fashion 2023, promete buenas opciones para los compradores.

¿Cómo aprovechar los mejores descuentos durante el Hot Fashion 2023?

Ofertas espectaculares y compras a meses sin intereses serán los protagonistas en esta iniciativa comercial mexicana.

De acuerdo con la página oficial del Hot Fashion 2023, que se llevará a cabo del 14 al 21 de agosto, los compradores podrán obtener mayores beneficios con cupones y promociones especiales. El consumidor podrá encontrarlos aquí y serán válidos hasta que finalice el evento.

Las tiendas que cuentan con descuentos exclusivos —adicionales a los que tiene cada establecimiento— son: Refina Romero, Capa de ozono, High Street, Troquer, Aldo Conti, Flexi, Speedo, Carter’s, Beauty art, Flor de Venus, Hawkers, Dporteins, Farmacias Guadalajara, Calvin Klein, Farmacias Benavides, Vertiche, Scappino, Gap, Banana Republic, Victorias Secret, Walmart, Guess, Sanborns, Andrea, Liverpool, Sarelly y Máscara de látex.

Otros puntos a considerar durante la compra de un producto son buscar opiniones y comentarios sobre el artículo de interés, así como las políticas de devoluciones y cambios. Algunas tiendas ofrecen devoluciones gratuitas, mientras que otras pueden tener restricciones o costos asociados.

¿Cuáles son las tiendas participantes?

Las tiendas participantes en el Hot Fashion 2023 son: dyson, Steve Madden, Guess, American Eagle, Calvin Klein, Pandora, Beth&Body/Works, Victoria’s Secret, Puma, Old Navy, Super Farmacia, Tommy Hilfiger, Sarelly, Shein, Sephora, Liverpool, Adidas, Vans, Dorothy Gaynor, Laces, Andrea, Samsonite, Mappa, Kippling, New Era, Sport Masters, Under Armour.