Millones de cajas de clonazepam ‘se desbordan’ en almacén de Sanofi… pero sector salud no las solicita

Sanofi Aventis tiene 2 millones 406 mil 790 cajas de clonazepam listas para distribuir a las instituciones de salud pública, pero no han sido solicitadas.

Esta información se dio a conocer después de que pacientes del sector salud denunciaran desabasto de dicho medicamento.

Durante un recorrido en la planta de Ocoyoacac de la farmacéutica, se detalló que fueron uno de los ganadores de la licitación bianual 2023-2024 que hizo todavía el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para abastecer 10 millones de piezas de clonazepam y 80 millones de piezas de paracetamol, para los dos años.

“El contrato ya inició, pero estamos esperando recibir la primera orden de compra, por ejemplo, que la Institución me ponga una orden de compra y me diga ahora sí mándame piezas de clonazepam, en ese momento ya la puedo procesar.

“Si nosotros dijéramos voy y se la llevo, no me lo reciben porque no lo han pedido, al día de hoy hemos manufacturado 2 millones 406 mil 790 unidades de clonazepam y están ahí paradas para salir”, declaró Alfonso Martínez, director de manufactura de medicamentos de libre venta y generales en la planta Ocoyoacac de Sanofi.

El año pasado, detalló, vendieron al mercado privado, como son las Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, entre otras, 500 mil piezas de clonazepam y este año no ha existido ninguna demanda extra.

De esta forma, Sanofi pasó de producir 500 mil piezas de clonazepam el año pasado, por una meta para este 2023 de 5.5 millones de piezas, sumando el compromiso anual con el Gobierno, un incremento del mil por ciento.

Martínez expuso que uno de los principales cambios que tuvieron que implementar en su operación para vender al Gobierno son las compras de materias primas con previsión incluso con el riesgo de quedarse con inventario.

“Los periodos de cuando ganas son muy cortos y mejor adelantamos la compra, ahora estamos presionando al equipo de comercial para que coloque el losartán en el mercado privado”, compartió Martínez.

Relató que en la licitación bianual participaron con paracetamol, clonazepam y losartán, este último no lo ganaron y tienen en la planta la materia prima en espera de poder manufacturar ese excedente para el mercado privado.