¿Y el agua, AMLO? Estos son los compromisos de Musk y Tesla hicieron con México

“Si no hay agua, no. No habría posibilidad. Sencillamente, no se entregan permisos para eso. O sea, no es factible”, fue la postura que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio ante la posibilidad de que Tesla instalara una fábrica en Nuevo León.

Sin embargo, algo cambio: este martes, el mandatario reveló que el Gobierno de México e Elon Musk, CEO de Tesla, acordaron la llegada de una inversión millonaria a Monterrey.

“Hay ya un entendimiento. Sí van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey”, reveló en su ‘mañanera’.

López Obrador también aclaró que Musk y su compañía acordaron cumplir con una serie de compromisos, y uno de ellos tiene que ver precisamente con el agua. Estos son los ‘pactos’ entre México y el hombre más rico del mundo.

Suministro de agua

El presidente López Obrador había puesto ‘peros’ a la llegada de Tesla a Nuevo León por la crisis de agua que esa entidad vivió en 2022. Sin embargo, este martes el mandatario aclaró qué tipo de líquido utilizarán las instalaciones de la compañía de autos eléctricos.

“Hay un primer compromiso, que es el la utilización de agua reciclada y de tratamiento en todo el proceso de fabricación de automóviles eléctricos, incluso hasta para la pintura de los automóviles”, explicó.

Subsidios

La administración de Joe Biden aprobó subsidios para la construcción de unidades eléctricas... algo que López Obrador dejó en claro que no aplicará para México.

“Hay algo que me gustó mucho del señor Elon Musk. Hablamos de que no podíamos nosotros, en el caso de baterías de fabricación, de semiconductores, otorgar los subsidios que está destinando el Gobierno de Estados Unidos”, comentó.

López Obrador comentó que sostuvo dos conversaciones vía videoconferencia con Musk sobre la inversión de Tesla en México, una mientras estaba de gira en Campeche y otra el lunes, desde Palacio Nacional. Se estima que en una primera etapa, la instalación de la planta represente una inversión por mil millones de dólares, que podría subir hasta los 10 mil millones de dólares en varias etapas.

Con información de Fernando Navarrete