Home office: ¿Quiénes son los ganadores y perdedores de este esquema de trabajo?

Empresas y organizaciones han trabajado bajo esquema de home office e hibrido por poco más de dos años, debido a la pandemia de COVID. Quienes ganaron en este escenario fueron los grupos menos favorecidos, como madres que antes no podían acudir a una oficina, pero que se integraron al mundo laboral bajo el formato híbrido, así lo afirmó Martha Barroso, directora de People & Culture en ManPowerGroup Latinoamérica.

En su participación en el EF Meet Point Virtual. Home office vs presencial, ¿el híbrido es el futuro?, la experta agregó que otros grupos que también pudieron sacar ventaja del home office fueron los adultos mayores y personas con alguna capacidad diferente, ya que pudieron seguir contribuyendo a sus organizaciones.

‘‘Más allá también de fronteras, es increíble como ahora puedes encontrar talento en cualquier lugar, ciudad, país y que puede realizar las mismas actividades que tú requieres y que puede ser a distancia. Este es uno de los grandes grupos de ventaja’', agregó Barroso.

En cuanto a quienes ‘perdieron durante el home office’, la experta hizo referencia a las personas que no estaban preparados para las nuevas situaciones y lo lograron adaptarse.

Si las personas y organizaciones no son adaptables al cambio, no son resilientes y no tienen una capacidad de pensamiento analítico es una desventaja en el sistema híbrido, explicó la experta en recursos humanos.

‘’Voy a tener que aprender a adaptarme al cambio a corto plazo y no tener proyectos de cinco años para definir y solucionar el escenario’', sentenció Barroso.

Por su parte, Francisco Briseño, socio líder de Workforce Transformation en PwC México la generación de los millenials ya estaban más que listos y conectados para trabajar bajo nuevos escenarios. Quienes más tuvieron ‘dolor de cabeza’ para adaptarse fueron los baby boomers, sentenció el especialista.

Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, agregó que ya hay una generación nativa digital trabajando con las organizaciones y hay quienes llevan décadas adaptándose a las herramientas tecnológicas.

‘‘Los ganadores son quienes se han adaptado y anticipado al cambio, quienes se manejan cómodamente ante la incertidumbre y esto incluso requiere madurez’', detalló Reynoso.

Agregó que los que perdieron bajo nuevos esquemas de trabajo fueron organizaciones que ya no existen porque no se lograron adaptar.