Enrique Alfaro no descarta ‘rompimiento’ con MC; le tira a Máynez y a Mariana Rodríguez

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dijo que se debe hacer una evaluación profunda de los resultados de la elección del 2 de junio en Movimiento Ciudadano.

Reconoció este jueves 13 de junio que las decisiones de la dirigencia nacional del partido Movimiento Ciudadano cobraron una factura política:

“Si, pasó la factura haber tomado decisiones equivocadas y de haber hecho de la política una broma; como fue, para mí, la historia que algunos han resumido en el concepto de fosfo-fosfo. Yo creo que tiene un concepto más complejo, que es la política que pasó de los destapes con cerveza a las despedidas con rímel, así de sencillo, esa política no es política”, indicó.

Agregó que la dirigencia debe desistir de imponer condiciones y políticas para Jalisco. “Mi opinión, simplemente es la de alguien que le aportó a la construcción de este partido, pero también de alguien que no está buscando, ni ser dirigente, ni va a competir por cargos de elección; lo que sí creo es que hasta el último día de mi paso por la política, voy a defender las ideas en las que creo, y una de esas ideas es que nunca más, las burocracias de los partidos nos quieran imponer una visión a quienes hacemos política y a quienes ganamos elecciones y a quienes defendemos a nuestro proyecto en la calle y con la gente”, refirió.

Agregó que él ya está fuera de la política, pero le habría gustado ser parte de esa escisión partidista, y añadió que hay “cosas que corregir... y hay que tener autocrítica, y hay que ver qué cosas fallaron, y hay que aceptar derrotas que nos dolieron, y hay que aceptar que hay municipios en los que perdimos el gobierno; pero eso no significa que no hayamos logrado algo histórico en Jalisco, a lo mejor ese es el matiz que abría que poner.”

Enrique Alfaro enfatizó que más allá de comenzar a planear rutas específicas, dijo que a quienes están pensando que “ese modelo de banalidad llevado al terreno político va a permanecer” y va a tener aval, “se equivocan”.

En ese sentido dijo que si las diferencias con las imposiciones de Movimiento Ciudadano los llevan a tomar otro tipo de medidas, incluyendo el rompimiento, cuenta con el respaldo de su grupo de compañeros en Jalisco, quienes “están listos”.

“Lástima que yo me vaya retirar, pero me encantaría, si eso se diera, poder encabezar un esfuerzo ese tipo. Pero lo que si espero es que en los próximos días se pueda generar un espacio de dialogo, pero de dialogo objetivo, respetuoso, no de imposiciones, ni de seguir manejando el partido como si fuera de alguien específico, este proyecto lo hicimos todos”, enfatizó Enrique Alfaro.

Dijo que el único acierto de la dirigencia fue rechazar adherirse a la coalición del frente amplio, y denostó que la dirigencia naranja celebre haber ganado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y al Partido de la Revolución Democrática (PRD), actitud que calificó de mediocre y conformista, porque esos partidos, “ya estaban muertos desde antes y nadie se los había dicho.”