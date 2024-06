Sale AMLO, entra Sheinbaum: ¿Cuándo tomará posesión la próxima Presidenta de México?

Luego de la victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones 2024, todavía faltan algunos meses para que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) finalmente ceda el cargo a la primera mujer Presidenta de México.

La virtual ganadora de los comicios del 2 de junio hizo historia al obtener entre el 58.3 por ciento y el 60.7 por ciento de los votos, superando incluso las cifras de su antecesor, quien tras las elecciones de 2018 obtuvo un 53.19 en el porcentaje de votación.

Los resultados preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE) colocaron a la abanderada del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, en segundo lugar con entre el 26.6 y el 28.6 por ciento, mientras que el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, obtuvo entre el 9.9 y el 10.8 por ciento de las preferencias.

Ambos reconocieron su derrota en las urnas; no obstante, la panista advirtió que presentará impugnaciones por la intromisión del Gobierno y el crimen organizado en el proceso electoral: “Esto no termina aquí... Nos vemos en seis años, o en tres”, afirmó Gálvez en un mensaje compartido en sus redes.

Una vez que el INE haga oficial el triunfo de la morenista, será cuestión de días para que comencemos a ver la transición de gobierno entre López Obrador y Sheinbaum Pardo.

Gracias presidente Andrés Manuel Lopez Obrador. Este 2 de junio el pueblo de México nuevamente ha dado una lección de democracia y dignidad y una vez más estamos haciendo historia. ¡Viva México! https://t.co/xfFsROMyqZ — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 3, 2024

¿Cuándo termina el mandato de AMLO?

Contrario a gobiernos anteriores, López Obrador terminará su gestión antes de lo acostumbrado. Esto se debe a la reforma al artículo 83 de la Constitución, la cual modifica la fecha en la que un presidente mexicano debe concluir su gobierno.

La reforma electoral, que entró en vigor en 2018, establece que el presidente tomará posesión el 1 de octubre, en lugar del 1 de diciembre, y desempeñará su cargo por seis años.

Por esta razón, el gobierno de AMLO terminará el 30 de septiembre de 2024. Además agrega que quien haya sido presidente, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, no puede volver a reelegirse.

¿Cuándo asumirá la presidencia Claudia Sheinbaum?

Sheinbaum, quien aún es la virtual ganadora de los comicios, deberá tomar posesión como la Presidenta número 66 de México y la primera mujer en gobernar el país el próximo 1 de octubre de 2024.

Antes que ella, otras mujeres también intentaron llegar a la silla presidencial, aunque sin éxito: Cecilia Soto y Marcela Lombardo en 1994, Patricia Mercado en 2006, Josefina Vázquez Mota en 2012 y Margarita Zavala en 2018.

Faltan pocos meses para que AMLO pase el "bastón de mando" a Claudia Sheinbaum. (Mario Jasso)

El plan de retiro de AMLO: ¿Qué hará al terminar si sexenio?

El presidente mexicano ha comentado en varias ocasiones cuáles son sus planes una vez que concluya su mandato. Durante una de sus conferencias ‘mañaneras’, advirtió que el 1 de octubre de 2024 se retirará de la política y no volverá a ocupar un cargo público, ni en México ni en el extranjero.

“No voy a participar en ningún evento y no volveré a opinar sobre cuestiones políticas. No voy a tener comunicación con redes, voy a cancelar mi Twitter y mi Facebook, no voy a recibir a nadie que me planteé algo vinculado a política, se lo he dicho hasta a mis hijos, es un tema vedado”, aseguró en septiembre de 2023.

AMLO ha revelado que al término de su sexenio se irá a vivir a su rancho ‘La Chingada’, ubicado en Palenque, Chiapas, donde se dedicará a escribir su último libro sobre política, dirigido a los jóvenes, “para que conozcan sobre este noble oficio”.