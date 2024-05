“Esta semana vamos a rebasar a Sheinbaum”, asegura Xóchitl; prevé amenazas y ataques

Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición PAN-PRI-PRD, aseguró que en los próximos días se va a colocar en primer lugar en la contienda por la Presidencia de la República.

Durante un encuentro con simpatizantes en Colima, afirmó que ya está alcanzando a la puntera, la morenista Claudia Sheinbaum, y sostuvo que ya la puede pasar.

“Sí vamos a poder. Ya empatamos en las encuestas y esta semana vamos a rebasar a la Sheinbaum (sic). Los necesito el 2 de junio”, afirmó.

Para ello, insistió en que los ciudadanos tienen que participar en la elección para lograr la victoria.

“Viene el 2 de junio, vamos a ganar, no tengan duda, pero necesitamos que no tengan miedo. Va a haber amenazas, aquí nadie va a tener miedo. Yo no tengo miedo, yo estoy con ustedes”, exclamó.

En este sentido, la panista sostuvo que “Morena se va a ir, vamos a construir un país unido, sin odio, sin división, Morena representa la santa muerte; nosotros representamos la vida, la verdad y la libertad, por eso vamos a ganar”.

Posteriormente, en un mensaje a medios, Gálvez acusó que Morena va a incrementar los ataques en contra de los candidatos previo a la contienda electoral, algo que, sostuvo, ya se vio en Colima.

“Aquí quedó clarísimo cuando la alcaldesa de Manzanillo dijo claramente de los vínculos que había de la gobernadora con el narcotráfico. Entonces, la gente quiere que se vayan y ellos van a volverse superagresivos el mes que viene”, acusó.

Además, deslizó que “dicen que anda por ahí el hermano de (Carlos) Ímaz (Eugenio Ímaz Gispert), metido en esto. Él, que era del Cisen, entiende muy bien a todo este tipo de violencia hacia los candidatos”.

Sin embargo, cuando fue cuestionada por pruebas, se limitó a decir que “es lo que dicen y esas maneras eran muy comunes”.

Eugenio Ímaz estuvo al frente del centro de inteligencia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Durante su mandato, el 31 de mayo de 2016, firmó un contrato de 203 millones de pesos con la empresa Proyectos y Diseños VME, que en ese entonces vendía Pegasus en México, según documentos que obtuvo la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Ahora, desde Colima, Gálvez Ruiz acusó que el exfuncionario se habría pasado al lado morenista.

En cuanto a los ataques que recibió Eduardo Rivera, candidato al gobierno de Puebla de la coalición opositora, consideró que esto va a generar hartazgo de los ciudadanos.

Además, dejó ver que si el partido en el poder acepta una posible derrota, la contienda se puede dar de manera más pacífica.

A pesar de sus palabras, minutos después escaló sus ataques y señaló al presidente López Obrador de estar detrás de la violencia en el país.