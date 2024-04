INE, advertido de que hay zonas en Chiapas donde no se puede votar: Xóchitl

El Instituto Nacional Electoral (INE) ya está advertido de que hay zonas en Chiapas donde la inseguridad no va a permitir que se lleve a cabo la elección en la entidad, advirtió Xóchitl Gálvez.

Durante su conferencia de prensa, la aspirante presidencial de oposición sostuvo que, durante su visita al estado, sufrió porque grupos armados operaron en su contra para que la gente no pudiera ir a su evento.

Al hablar con líderes del pueblo Pavencul, en el volcán Tacaná y que pertenece al municipio de Tapachula, la candidata señaló que “la amenaza fue a los transportistas, de que no subieran. Porque ahí, si no bajas en transporte no hay manera; o sea, no es como el que vive en Tila o el que no. Están muy aisladas las comunidades. Lo que ellos me dijeron fue que a los transportistas les dijeron que no podían mover a la gente que quería venir”, señaló.

“Me dijeron otros que el crimen organizado da permiso de quién sale y quién entra a los pueblos. Eso me lo dijeron”, agregó.

Por esto, Gálvez alertó que hay lugares donde se puede complicar la logística en el día de la elección.

“Nosotros ya la avisamos al INE que hay lugares donde no se van a instalar casillas. A ver, que vaya el INE a Frontera Comalapa, que vaya. Yo reto al INE que vaya a Frontera Comalapa; una persona que vaya con la comisión a ver en qué condiciones, porque hay cientos de desplazados. ¿Quién los va a dejar entrar a votar?”, cuestionó.

Por otro lado, ante el rechazo del Tribunal Electoral, que no restringió las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, Gálvez dijo que ya era esperable.

Asimismo, sostuvo que el mandatario “se pasa la ley por el arco del triunfo”, ya que constantemente se entromete en el proceso, sin tener una consecuencia”.

Por esto mismo, acusó al tribunal de no querer sancionar al mandatario por nada de lo que haga.

“Hay una contienda totalmente inequitativa. Y en ese sentido, yo lo que advierto es que el tribunal no está dispuesto a sacar ni la tarjeta amarilla ni la tarjeta roja”, reclamó la hidalguense.

Además, Gálvez sostuvo que ni Claudia Sheinbaum ni el presidente López Obrador se van a disculpar después de haber acusado a Latinus de haber hecho un “montaje” con los encapuchados en Chiapas.

“El Presidente difícilmente ofrece una disculpa y su corcholata tampoco. Son de una soberbia cuando se equivocan; nunca lo van a reconocer”, recriminó.