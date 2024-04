Xóchitl Gálvez analiza si asistirá a marchar para ‘defender la democracia’ el próximo 19 de mayo

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, dio a conocer este jueves 25 de abril que aún analiza si asistirá a la marcha para ‘defender la democracia’, que se llevará a cabo el próximo 19 de mayo.

Durante su Conferencia de la Verdad, la candidata de la oposición explicó que la decisión para asistir a este evento no depende de ella, sino de su coordinador de campaña: “Tengo entendido que nos están invitando, no sé si el equipo ya valoró si vamos a asistir o no, eso lo ve Santiago Creel”.

Ante esto, Gálvez detalló que la marcha tiene como propósito defender la democracia, animar a la gente a salir a votar y defender la libertad en México, por lo que aprovechó para recalcar, citando un artículo de José Antonio Crespo, que si el 62 por ciento de los mexicanos ejercen su voto durante la próxima elección del 2 de junio “ganamos por poquito, pero ganamos”.

“Esa es la intención, que vote el 70, si vota el 70 por ciento de la población, no tengan ninguna duda, Morena se va a ir, pero con que vote el 62 por ciento, Morena se va”, aseguró.

Segundo debate presidencial 2024: ¿Dónde ver el encuentro de Sheinbaum, Xóchitl y Máynez?

Este último fin de semana de abril se llevará a cabo el segundo debate presidencial, donde las candidatas presidenciales presentarán sus propuestas alrededor de diversos temas.

La segunda partida será el domingo 28 de abril a las 20:00 horas, en las instalaciones de Estudios Churubusco, en la Ciudad de México.

Las candidatas Xóchitl Gálvez (PRI, PAN y PRD), Claudia Sheinbaum (Morena, PT y PVEM) y Jorge Álvarez Máynez se darán cita para hablar sobre temas de cambio climático, desarrollo sustentable, pobreza, desigualdad, crecimiento económico, empleo e inflación.

Xóchitl aseguró esta semana que durante el debate saldrán a relucir “las mentiras” de la morenista Claudia Sheinbaum.

También dijo en sus redes sociales que las cosas en México están peor que nunca y criticó la inseguridad en el país.