‘No estoy inventando’: AMLO a encapuchados que negaron que retén a Sheinbaum fue montaje

De ahí no lo van a sacar... El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que el retén que encapuchados hicieron a Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición ‘Seguiremos Haciendo Historia’, formó parte de un montaje.

¿Por qué el presidente habló de nuevo sobre el caso este jueves? Fue por la publicación de un video en el que el grupo de personas encapuchadas respondió a López Obrador y explicó por qué ocultan su identidad.

¿Qué dijo el grupo de encapuchados a AMLO?

“Esto no es un montaje, esto es real. Esto que están viendo ustedes como encapuchados es real. Estamos encapuchados por las represalias que hay en contra de nosotros, porque los contrarios de allá arriba no quieren vernos acá”, dice uno de los encapuchados en el video.

Las personas afirman que no pertenecen a ningún grupo del crimen organizado y que se organizaron para proteger a sus comunidades de los delincuentes.

Al paso de un automovilista, los encapuchados le preguntan: “¿Esto es montaje señor o es real?”. “Es verdad”, responde el conductor, “por ahí para quienes dijeron que esto es un fotomontaje lo que pasó el otro día, queremos decirles que esto no es un fotomontaje, es inseguridad hacia la sierra”, apunta.

“Al señor presidente que diga las cosas tal y como son: Acá estamos esta vez, haciendo lo que hacemos tres veces por semana, cuidando nuestro pueblo, cuidándonos de los que quieren venir y cobrar cuotas, extorsiones. Es lo que no queremos acá en Chiapas: queremos ser libres como antes”, afirmaron.

¿Cuál fue la respuesta de AMLO en la ‘mañanera’?

El mandatario subrayó que “no está inventando nada” y repitió su ‘teoría’ de que los hechos que ocurrieron en Motozintla, Chiapas, forman parte de un montaje realizado por un medio de comunicación contrario al Gobierno.

“Es que pueden pertenecer a algún grupo (de defensa), pero estar también vinculados o puestos de acuerdo con Latinus porque Latinus entrevista a grupos organizados. No estoy inventando nada, hace poco entrevistó al líder del grupo organizado de la delincuencia que predomina en Chilpancingo y Latinus se dedica a eso”, dijo.

López Obrador criticó que los hombres que se acercaron a Claudia Sheinbaum para pedirle que no se olvide de ellos cuando llegue a la Presidencia estén encapuchados.

“Si ellos son ciudadanos que están preocupados por la violencia, por la falta de paz, ¿para qué se encapuchan? (...) tienen todo su derecho a expresarse, nada más que yo creo que no deja de ser propaganda y que nosotros no estamos para celebrarlo”, añadió.

En lo que respecta a Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena descartó que su equipo vaya a presentar una denuncia contra el grupo de personas encapuchadas y ‘pasó la bolita’ al Gobierno de Chiapas.

“A ver, no me corresponde a mí investigar qué fue, quiénes eran los que estaban a la salida de Motozintla en Chiapas, obviamente le corresponde a las autoridades. Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia ni la vamos a presentar”, dijo el martes pasado.

Con información de Isaín Mandujano