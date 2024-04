Elecciones no afectarán al mercado de valores: BMV

La Bolsa mexicana no espera que se emita la regulación secundaria de la Ley del Mercado de Valores antes de los comicios. (Bloomberg)

El mercado de valores no se verá afectado por las elecciones presidenciales de México o Estados Unidos, a diferencia del tipo de cambio, el cual tendrá mayores probabilidades de sufrir episodios de volatilidad, expuso José-Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

“Ha sido un año positivo para nosotros en el mercado de valores y vemos más volatilidad en el tema de la moneda, pero en general esperamos buenos resultados”, dijo durante la exposición de resultados trimestrales de la BMV. Bosch Par también indicó que la economía mexicana ha tenido buenos resultados debido al nearshoring, “lo que continuará este año, al menos en términos relativos”.

No obstante, el directivo indicó que debido a la contienda electoral estiman que no haya salidas a Bolsa al menos en el sexto y séptimo mes del año en curso. “El pipeline que normalmente tenemos está disminuyendo para el siguiente trimestre y no vemos ninguna salida”.

Por otro lado, dijo que tampoco esperan que se emita la regulación secundaria de la Ley del Mercado de Valores antes de los comicios. De igual manera, señaló que los participantes del mercado han estado trabajando de cerca con las autoridades para guiarlos sobre las necesidades y criterios que harán más simple la llegada de un número mayor de empresas.

Respecto a los resultados trimestrales de la BMV, el directivo destacó que, en las emisoras, los ingresos obtenidos por cuotas de listado de valores en el primer trimestre del año alcanzaron los 15 millones de pesos, lo que se traduce en 49 por ciento más, al compararse el mismo periodo del 2023.