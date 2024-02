Más bolsas no ayudaron a crecer el mercado

Las últimas semanas han sido especiales para el Grupo Bolsa Mexicana de Valores, que tiene en la presidencia del Consejo a Marcos Martínez Gavica y que dirige Oriol Bosch.

Primero, la presentación oficial de una nueva casa de bolsa y luego, el exitoso debut de Ollamani, conglomerado formado por el Club América, el Estadio Azteca, PlayCity, Editorial Televisa e Intermex.

Bajo el símbolo “AGUILAS.CPOs”, Ollamani hizo que millones se interesaran en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y que despertara el interés de aprender cómo invertir en bolsa; y es que el equipo América cuenta con más de 30 millones de seguidores en el país y cerca de 10 millones en Estados Unidos.

Todo ello ha hecho que el grupo bursátil esté en el centro de atención, ha reconocido Oriol Bosch. Eso sí, sigue habiendo una larga lista de pendientes para que el mercado bursátil mexicano sea más atractivo, ya que el principal competidor para México y todo el mundo, sigue siendo Estados Unidos.

María Ariza (Especial)

La llegada de una nueva bolsa, como fue el caso de BIVA, que lleva María Ariza, incrementó los costos de operación de todas las casas de bolsa; eso fue algo que, al menos, ya asimilaron todos esos intermediarios, pero que en corto siguen quejándose, dado el bajo nivel de operaciones que hay en el país.

Pero también, como bien comentó Bosch, agradecen la entrada de BIVA, porque mostró que traer empresas y crecer el mercado no es tan fácil como lo comentaron desde su arranque. A la vuelta de estos años, consideró que no se ha visto el crecimiento que BIVA aseguró que traería al mercado mexicano, ya que no es un proceso fácil.

Y es que el crecimiento del mercado no se dará por tener más bolsas, o por ser más activo en redes sociales, sino que el crecimiento realmente se tiene que dar porque son lo suficientemente competitivos para agregarle valor a los inversionistas y a las empresas buscando financiamiento a través de los productos.

En este año electoral, algunas empresas mexicanas han optado por ir al mercado estadounidense, dadas las facilidades regulatorias y la mayor valuación de sus empresas en aquel país; ahí tiene las empresas de conveniencia 3B, que quizás sea una señal de que es el momento de hacer mayores cambios en el mundo bursátil.

La futura unión de Condusef y Prodecon

Oscar Rosado (Especial)

Aunque hace unas semanas Condusef, que preside Óscar Rosado, festejaba con todo un aniversario más, lo cierto es que entre todo el personal hay preocupación por la propuesta presidencial de que se fusione con Prodecon, que lleva Armando Ocampo.

Como saben, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos, en materia de simplificación orgánica, presentado por el Ejecutivo federal el pasado 5 de febrero ante la Cámara de Diputados, incluye la fusión, integración o extinción de 16 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, o unidades administrativas y la transferencia de sus funciones hacia secretarías de Estado.

Entre ellos, se propone la fusión de la Prodecon y Condusef, con la finalidad de hacer más eficiente el uso de los recursos y fortalecer la administración de ambas instituciones, para brindar mejores servicios a la población.

El gran pero es que ambos organismos difieren en su objetivo principal, ya que la Prodecon nació con la idea de proteger a los contribuyentes en contra de la autoridad fiscal, o sea del mismo gobierno, y la Condusef tiene el trabajo de proteger y defender a los usuarios de servicios financieros, principalmente entidades privadas.

Se ve lejano que la propuesta prospere. Más bien, la apuesta es que, como aquel anuncio del traslado de las secretarías a los estados, quede sólo en eso, en un anuncio.

Al fin, ya vimos que las dependencias en todo el sexenio siguieron despachando desde la centralizada Ciudad de México.

Querétaro con 3 nuevos Data Center

Mauricio Kuri (Especial)

El que no cabe de la emoción es el gobernador panista Mauricio Kuri, quien se llevó el premio mayor con Amazon, ya que recibirá una inversión muy grande.

Lo mejor de todo eso es que será para poner en marcha, según confirmó, tres Data Center de primer mundo, centros que, además de la inversión, requieren personal altamente especializado, que tiene la entidad queretana.

De entrada, esos nuevos Data Center se sumarán al de Microsoft, que se instaló en la misma entidad. Eso permitirá que más bancos, tanto tradicionales como digitales, que por regulación tienen prohibido el dotar y hacer ciertas operaciones en la “nube” porque los servidores no están en territorio nacional, cambie y con ello, veremos una transformación mucho más rápida en servicios digitales.

Nadie lo investiga

Por cierto, quien nos asegura que no hay ninguna investigación en su contra o alguna de las empresas en que participa, ya que nunca ha actuado fuera de la ley ni cometido ninguna conducta irregular, es el empresario Manuel Bribiesca.

Nos escribió para aclarar que en ninguna dependencia federal, sea la Secretaría de la Función Pública (SFP) o el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por mencionar algunas, tiene alguna investigación en curso. Ahí está su versión.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.