Alumnos de la Ibero ponen ‘en aprietos’ a Xóchitl Gálvez: ¿Qué pregunta no pudo responder?

¿La Universidad Iberoamericana es un lugar incómodo para los políticos? La candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, tuvo un encuentro con estudiantes y se enfrentó a preguntas incómodas.

Durante el evento se presentó una manta con la leyenda: “Ibero tiene memoria!!! 68, 71, ABC, los 43. PRI-PAN”

Un alumno tomó la palabra y aseguró que mostraron la manta para también cuestionar a la candidata.

“Si uno quiere votar por usted se tiene que tachar al PRI, al PAN o al PRD, yo creo que lo que más preocupa de la candidatura y de la alianza, son sus dirigentes nacionales”, dijo.

¿Cuál es la opinión de Xóchitl Gálvez sobre los dirigentes del PRI y PAN?

El estudiante mencionó que Alejandro ‘Alito’ Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) “debería estar en la cárcel por corrupción”; mientras que Marko Cortés, líder del Partido Acción Nacional (PAN), publicó la repartición de notarías.

La pregunta hacia Xóchitl Gálvez fue “¿Usted considera que ‘Alito’ y Marko son buenos políticos y si merecen o no representar a la gente?”.

Gálvez respondió: “si hay algún personaje de la política, cualquiera que tú me menciones...Porque, pues en Morena está Bartlett, a poco tú vas a votar por Morena estando Bartlett adentro, pues no verdad”.

El alumno insistió y le dijo que realmente no contestó a su cuestionamiento, por lo que volvió a preguntar si ella los considera buenos políticos o no.

“Esa decisión la tomaron los partidos, yo no tengo un elemento, o de los elementos que he tenido y no comparto, lo he dicho públicamente”, agregó la exsenadora.

El joven le agradeció, pero insistió en que realmente no contestó a la pregunta realizada a la candidata de la alianza.

Así le fue a Peña Nieto en la Ibero

Xóchitl Gálvez no es la única que ha estado ‘en aprietos’ al visitar la Universidad Ibero. En mayo de 2012, Enrique Peña Nieto visitó el plantel cuando era candidato presidencial de la alianza PRI y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El expresidente fue recibido también con cartulinas en las que se leían frases como “AMLOVE”, “Sí tenemos memoria”, “Atenco no se olvida”, “No somos militantes, tampoco simpatizantes, somos estudiantes”, entre otras.

También se escucharon gritos de “¡Fuera, fuera!”, cerca del auditorio donde Peña Nieto mencionaba sus propuestas de campaña.

El entonces candidato fue cuestionado sobre el conflicto en Atenco y los feminicidios en el Estado de México, entidad que gobernó de 2012 a 2018.