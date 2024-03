Xóchitl Gálvez ‘exprimirá la última gota’ del nearshoring: ¿Qué plantea para subir la inversión?

Ildefonso Guajardo, coordinador de Asuntos Internacionales en la campaña de Xóchitl Gálvez, quien busca la Presidenta desde el lado de la oposición, dejó en claro que México debe definir sus alianzas estratégicas con países clave, especialmente con su principal socio comercial, Estados Unidos.

“Si no vemos enfrente de nosotros que tenemos al principal socio comercial que es EU, que es parte de la evolución hacia el futuro, pues estamos perdiendo el tiempo”, dijo durante su participación en el foro “Mexico in the global spotlight: Nearshoring and the 2024 elections”, organizado por Baker McKenzie y Atlantic Council.

¿Cómo puede Xóchitl Gálvez potenciar el nearshoring?

Para potenciar el nearshoring, Guajardo enfatizó que la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, tiene pilares fundamentales en su agenda, en los que destacó fortalecer las alianzas estratégicas, el Estado de derecho y el cumplimiento de las obligaciones en los tratados comerciales.

“Hoy estamos en una situación terrible porque el cruce de las elecciones que se da cada 12 años en EU y México tiene agarrado de un alfiler el acuerdo energético que es fundamental para el desarrollo de los sectores productivos”, aseguró Guajardo, quien habló en representación de Gálvez.

Además, señaló que Canadá no está cumpliendo su acuerdo en el sector lácteo, y México no ha presionado para que se cumpla el panel ganado en el sector automotriz debido a acuerdos bilaterales con influencia en acuerdos políticos.

“Pero lo que paga es la credibilidad y la fortaleza del acuerdo hacia adelante”, advirtió Guajardo.

¿Xóchirtl regresará el Seguro Popular?

El Seguro Popular sí volvería, aunque con modificaciones y una de sus iniciativas en materia de salud son la creación de la tarjeta “Mi Salud”, que funcionará para que los ciudadanos puedan ser beneficiarios del “nuevo seguro popular”, como dijo Xóchitl Gálvez en entrevista.

Dicha tarjeta permitirá a los ciudadanos atenderse en la clínica que deseen, además de acceso garantizado a medicamentos.

Esta serie de medidas serían diferentes al antiguo Seguro Popular, pues propone más alcance y que en prácticamente todos los hospitales y clínicas del país las y los mexicanos pudieran atenderse, algo que no ocurría anteriormente, pues solo algunos hospitales privados estaban en el convenio.