¿Tu gato dejó huella.. pero en tus muebles? Evita los arañazos con estas recomendaciones

¿Te gustan los ‘michis’? Seguramente es adorable verlos a la hora de dormir o cuando juegan y comen; sin embargo, los gatitos pueden convertirse en un dolor de cabeza al momento de rascar o afilar sus uñas en tus muebles o electrodomésticos.

Antes de ser animales de compañía, los gatos eran salvajes y desempeñaban actividades como trepar árboles o cazar y, aunque actualmente viven en nuestros hogares, aún conservan muchas de sus necesidades naturales, señaló Loana Mairis Contreras Polanco, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán.

Por ello, los gatos realizan actividades como rascar para relajarse, marcar su territorio e incluso para marcar con feromonas que tienen en sus patitas, detalló la académica universitaria.

“Si en la naturaleza hacían todo eso y, en la actualidad, los metemos en un departamento de dos por dos, se estresarán y necesitarán liberar o canalizar toda esa energía acumulada”.

Por esta razón, los gatos suelen adueñarse de algún mueble para rascarlo, ya sea el sillón, la mesa o una silla. En esos casos, algunas personas optan por la solución más fácil, que es deshacerse de ellos; sin embargo, existen algunas ‘mañas’ para evitar que los ‘michis’ destruyan tus cosas.

¿Cómo evitar que mi gato rasque los muebles?

La especialista recomendó conseguir un rascadero especial para gatos aunque, en ocasiones, los mininos lo ignoran y usan su mueble favorito. ¿Por qué? “Es un poco complejo, y la verdad es que los gatos son seres raros y muy especiales”.

Por ejemplo, si hay varios gatos en casa y solo un rascador, probablemente lo tomará el líder de la manada, mientras que los demás no se acercarán y, en consecuencia, usarán otros objetos.

La académica recomienda considerar el tamaño de tu mascota, pues si colocas un rascador pequeño y el gato es grande, no le gustará porque buscará estirarse, y si no lo logra, le será poco atractivo.

Además, es necesario tener en cuenta los materiales. Hay rascadores de cartón, tela e incluso cordón, pero hay michis a los que no les gusta algún material y hasta la posición.

En este caso, la experta recomienda buscar diferentes opciones, al menos una por gato, para que puedan elegir y ocupar su sitio favorito. Además, se pueden utilizar productos basados en feromonas para que el felino rasque en el sitio adecuado, pues el olfato los atraerá hacia el rascador.

La especialista también recomienda jugar con ellos y llevar a los felinos hacia el rascador, para que pueda clavar sus “uñitas” en el lugar indicado y piense: “Ah caray, esto sí me gusta”.

Además, es importante colocar los rascadores en lugares que les agraden. O si les gusta rascar mucho un sillón, se puede retirar ese mueble y poner allí el rascador; quizás lo que buscan es la ubicación dentro de la casa. Así como nosotros, ellos también tienen zonas favoritas dentro del hogar, detalló Loana Mairis a UNAM Global.

Finalmente, la especialista recomendó no cortar las uñas de los gatos para que no puedan rascar, pues si salen de casa, los gatos quedan expuestos, ya que no pueden trepar o defenderse de otros animales. “Prácticamente les estamos quitando su defensa”.