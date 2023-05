AMLO es persona non grata en Perú: ¿Y a todo esto, qué significa eso?

AMLO se ha negado a entregar la Presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú al considerar que Dina Boluarte no es la mandataria legítima de esa nación. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador podrá presumir un nuevo ‘timbre de orgullo’ pues el Congreso de Perú lo declaró oficialmente como persona non grata en el país sudamericano.

“Muchas gracias, que me declararon persona no grata, es un timbre de orgullo, pero todo nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño al pueblo del Perú. Estamos muy conscientes que es una élite, una minoría rapaz, políticos corruptos, traficantes de influencia, periodistas vendidos, alquilados, intelectuales alcahuetes, no el pueblo del Perú”, dijo después de que una comisión del Congreso aprobó la moción de declaratoria.

En su argumentación, los congresistas consideraron que las declaraciones de López Obrador representan una posición injerencista en asuntos que solo competen a Perú.

“El problema aquí es que el presidente López Obrador no reconoce a la presidenta Boluarte, a nuestro Congreso, y no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico”, manifestó Maricarmen Alva, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, en su argumentación.

Fue en diciembre del año pasado cuando López Obrador aclaró que para el Gobierno de México, Pedro Castillo seguía siendo el presidente constitucional de Perú y que las relaciones con la nación sudamericana estaban “en pausa”.

En defensa de la soberanía nacional y la institucionalidad parlamentaria, la Representación Nacional ha decidido declarar persona non grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mensaje es claro. No permitiremos intromisiones en asuntos internos del Perú. — José Williams Zapata (@jwilliamszapata) May 25, 2023

¿Qué significa que AMLO sea persona non grata en Perú?

De acuerdo con la Moción 6513, tras la aprobación de la medida, deberán de seguirse las siguientes acciones:

El Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores deberán realizar las acciones necesarias para garantizar que López Obrador no pueda entrar a Perú

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá difundir la moción a través de sus canales diplomáticos

La moción justificó las medidas al señalar que el presidente López Obrador está incumpliendo sus obligaciones internacionales relacionadas con la Alianza del Pacífico, un mecanismo formado por México, Perú, Colombia y Chile.

“Desde que el ciudadano Pedro Castillo fue detenido en flagrancia por cargos de rebelión (...), el señor Andrés Manuel López Obrador ha realizado repetidas declaraciones públicas cargadas de falsedades frente a nuestros asuntos internos y en detrimento de nuestro Estado Constitucional”, agrego el documento.

Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha emitido un posicionamiento al respecto de la declaratoria de persona non grata contra el presidente López Obrador.