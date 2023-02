Elecciones Edomex: Alejandra del Moral y Delfina Gómez preparan cierre de precampañas

A los militantes priistas del municipio de Almoloya de Alquisiras, Alejandra Del Moral Vela, precandidata del PRI a la gubernatura del Estado de México, les dijo que “terminamos el domingo (12 de febrero) esta precampaña, y después empezamos el tiro, el tiro de a de veras, que es la (elección) constitucional”.

Tras hacer un llamado a la militancia tricolor a mantener un compromiso firme de cara a la campaña electoral, manifestó que “hoy para mí es muy importante que todas y todos nos quedemos con el compromiso de defender el Estado de México “.

Al reunirse con militantes de Sultepec y Almoloya de Alquisiras, Del Moral Vela llamó a ir por todas y todos los priistas. “Que ninguno se nos quede, y si hay alguien enojado vayamos a ofrecer una disculpa, porque la humildad también pasa por la valentía”.

Exhortó a no olvidar que el Revolucionario Institucional es el partido que ha sido protagonista de la historia del Estado de México, y ha trabajado junto con millones de mexiquenses para construirlo.

La precandidata priista invitó a los delegados del PRI a acompañarla a Texcoco el próximo domingo, porque “el Estado de México es de todos y vamos a ir a donde tengamos que ir para defenderlo”.

“Hoy vengo a pedirles con toda humildad y con todo el corazón que me acompañen. Los que son delegados que me acompañen el 12 de febrero que es domingo, a la convención que va a ser en Texcoco”.

Agregó: “Los priistas no dejarán que se destruya, en un abrir y cerrar de ojos, por capricho o por querer enquistar una ideología política, lo que generaciones de mexiquenses han logrado construir. “Eso es lo que tenemos que llevarnos el día de hoy”.

Delfina Gómez llama a proteger el ambiente

Ante grupos ecologistas y ambientalistas simpatizantes, Delfina Gómez Álvarez, precandidata de Morena al Gobierno del Estado de México, afirmó que se aproxima la gran oportunidad de cambiar la realidad para proteger a la madre naturaleza, mejorar las condiciones de vida de la gente y proteger a los animales.

En el salón de Usos Múltiples Madín, que se encuentra a un costado de la Presa Madín, en Atizapán de Zaragoza, los líderes de organizaciones de la sociedad civil presentaron sus propuestas sobre el cuidado de la flora y fauna de la entidad, y expusieron los graves problemas ambientales, como deforestación, contaminación de agua y tierra, abandono y violencia contra mascotas, y el grave peligro que enfrentan los bosques de agua en la entidad mexiquense, entre otros.

En ese sentido, la precandidata manifestó que “tenemos la gran oportunidad de transformar nuestro estado y cumplir con todas las necesidades que exige la gente y la naturaleza, es decir, elevar la calidad de vida de los mexiquenses, pero con amor y respeto a nuestra Madre Tierra y de los seres vivos con lo que convivimos”.

La senadora con licencia lamentó que en esta etapa proselitista no se le permite abordar muchos temas: “Hay tanto que tenemos que hablar y me siento un poco limitada porque no es el momento todavía. Estamos al final de la precampaña, pero voy a regresar para abordar estas situaciones que tienen mucha importancia”, resaltó.

Sin embargo, Delfina Gómez afirmó que se llevaba todas las propuestas y recomendaciones para abordar la problemática ambiental y protección de los recursos naturales de la entidad mexiquense y del Valle de México realizadas por los militantes y simpatizantes que se dieron cita a un costado de la Presa Madín.

“Me gustan mucho estas reuniones porque me permiten escuchar a la militancia sobre las necesidades que tienen las comunidades, y con sus ideas podemos trabajar más adelante y buscar mejores condiciones de vida, por eso amenazo con regresar para caminar y recorrer todos los lugares importantes de la entidad, como la Presa Madín”.

En el municipio de Villa Nicolás Romero, la exalcaldesa de Texcoco, quien estuvo arropada por centenares de militantes y simpatizantes de los partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena, afirmó que “el ejército de simpatizantes aliados está requetelisto porque el cambio es nuestro, se acerca el momento de una vida digna y sin corrupción en el Estado de México”.

En el parque Barrón reiteró que todo va muy bien, “pero no hay que confiarse. Se debe seguir trabajando y hacer conciencia entre la gente que congenia con el movimiento de la Cuarta Transformación. No hay que aflojar para seguir sumando conciencias, porque solo así podremos avanzar y alcanzar nuestras metas”.

Tras cuatro semanas de precampaña, el equipo de la morenista afirmó que los eventos que realizaron en más de 35 municipios asistieron alrededor de 250 mil militantes y simpatizantes de Morena, PT y PVEM.