Partido Verde alega ser el más votado en Texcoco

El Partido Verde de México (PVEM) señaló una supuesta pérdida de votos que, por tanto, derivó en la derrota de su excandidato a la alcaldía de Texcoco, Jesús Cuanalo.

Esto fue declarado por el partido luego de que presuntamente obtuvera más de 28 mil votos en la jornada electoral del 6 de junio, lo que lo habría posicionado como el candidato con mayor votación para este partido en todo el Estado de México.

De acuerdo con el PVEM, los votos conseguidos en Texcoco representarían el 7.5% de toda la votación para ellos en la entidad, puesto que esta cuenta con más de 120 municipios.

Asimismo, el organismo señaló que los números finales indican que Cuanalo pudo haber sumado cerca de 35 mil votos, con lo que hubiese competido por el triunfo

Sin embargo, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) pidió que se revisaran más del 40 por ciento de las casillas por distintas irregularidades, de la cuáles, la Junta Local decidió abrir únicamente el 8 por ciento, en las que Cuanalo recuperó 656 votos; debido a esta situación, el PVEM declaró que, de haberse abierto el total pretendido, probablemente otro sería el resultado.

Hasta el pasado 8 de junio, el excandidato declaró que impugnaría la elección en el municipio, pues señaló que la contienda electoral estuvo llena de irregularidades y acciones antidemocráticas.

“Lo haré como un acto de justicia y de democracia. No me obsesiona el triunfo, me obsesiona la justicia”, subrayó, “a Texcoco le hace falta un cambio, así lo atestigua el 60% de la población que no votó por Morena y lo manifestó en las urnas”.

A esto se unió lo señalado por un comunicado lanzado por el PVEM donde señaló: “Si se considera que el resultado se dio en pleno bastión de Morena y que el Partido Verde es relativamente nuevo en ese municipio, y que no incurrió en dádivas, tampoco tuvo presupuesto amplio o programas de gobierno, se puede decir que Cuanalo cuenta con una importante militancia auténtica”.