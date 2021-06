Partido Verde impugnará elección en Texcoco

El candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Texcoco, Jesús Cuanalo, declaró que impugnará la elección en el municipio, pues señaló que la contienda electoral estuvo llena de irregularidades y acciones antidemocráticas.

“Lo haré como un acto de justicia y de democracia. No me obsesiona el triunfo, me obsesiona la justicia”, subrayó, “a Texcoco le hace falta un cambio, así lo atestigua el 60% de la población que no votó por Morena y lo manifestó en las urnas”.

En conferencia de prensa, el ingeniero forestal sostuvo que las elecciones municipales fueron manchadas por la trampa, la intimidación, la guerra sucia, compra del voto y manipulación de los programas sociales por parte de sus adversarios, lo que derivó en una crisis aún más aguda de credibilidad de los ciudadanos hacia los políticos de siempre.

“Llevamos al Partido Verde y a la ciudadanía a donde nunca antes en la historia de Texcoco. Hoy no estamos solos, más de 27 mil personas nos respaldan y nosotros los respaldamos, sin condiciones ni dádivas”, dijo Cuanalo también junto con su equipo, quienes aseguran haber logrado a base de propuestas.

“No perdimos, ganamos el respeto de mucha gente y mucha gente se ganó nuestro respeto y cariño. Ganamos en muchas casillas, en todas las poblaciones clave. Ganamos miles de seguidores a quienes no vamos a dejar solos”, declaró el también ingeniero.

Asimismo, Cuanalo consideró que los texcocanos merecen otro nivel político y que, como ciudadano, fue decepcionante presenciar tantas acciones antidemocráticas que mancharon el proceso electoral.

“Prometo que, si al final de esta impugnación a través de un acto de injusticia nos robasen ese derecho, seremos la mejor y más grande oposición en Texcoco que exija que se cumplan los compromisos y que se hagan cumplir los derechos de la población”, reiteró.

“Pueden mentir en las casillas, pueden tener funcionarios electorales de su lado, manipular a la policía, inclusive a la Guardia Nacional, pero yo tuve al pueblo junto a mí. No perdí, gané una gran familia”.