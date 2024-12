Subirá 12% el mínimo en 2025; sumará alza de 135% real con la 4T

Los costos salariales no han representado una parte significativa del valor agregado en México, y por ello no se considera una carga que pueda poner en riesgo la viabilidad y la rentabilidad de las empresas.

El salario mínimo general en México subirá en 12 por ciento en 2025, su menor incremento en siete años, pero superará la inflación esperada del próximo año, por lo que seguirá su racha de recuperación real.

El secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños, destacó que con este aumento el salario mínimo acumulará una recuperación de 135 por ciento del poder adquisitivo durante los gobiernos de la Cuarta Transformación. Recordó que un compromiso del actual gobierno es que el salario permita adquirir 2.5 canastas básicas.

El salario mínimo general pasará de 248.93 pesos en este año, a 278.80 pesos a partir del primero de enero de 2025; en la Zona Libre de la Frontera Norte se incrementará de 374.89 a 419.88 pesos.

Marath precisó que el incremento del salario tendrá un impacto muy importante sobre 8.5 millones de personas trabajadoras, quienes recibirán un beneficio directo.

Willebaldo Gómez, investigador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), estimó que el incremento real del salario sería de 6.5 por ciento en 2025.

“Esto no implica un impacto significativo, tomando en cuenta, el nivel productivo que tienen las empresas, incluso las pequeñas, es un margen que se puede mover en el costo laboral”, dijo. Explicó que los costos salariales no han representado una parte significativa del valor agregado en México, y por ello no se considera una carga que pueda poner en riesgo la viabilidad y la rentabilidad de las empresas.

(Especial)

Sin riesgo en las empresas

Gómez Zuppa insistió en que no considera que el aumento salarial pueda ser un peligro para las empresas en el país.

“Me parece que más bien que los elementos que están conteniendo la generación de empleo tienen que ver un poco con la incertidumbre que se genera con el inicio de un nuevo gobierno en México y con el inicio de un gobierno como el de Donald Trump, en EU, y la perspectiva de poner aranceles, esa incertidumbre está golpeando un poco más a las perspectivas de crecimiento de las empresas y por lo tanto, del crecimiento del empleo formal”, refirió.

Bolaños destacó que un estudio realizado por el equipo técnico de la Conasami, se encontró que de los 5.1 millones de personas que salieron de la pobreza entre el 2018 y 2022, un total de 4.1 millones de personas se deben justamente a la política salarial.

Hay diálogo y consenso: IP

El alza salarial acordada por unanimidad refleja el compromiso social del sector empresarial para mejorar el bienestar de los trabajadores y reafirma el alcance del diálogo para lograr consensos, señaló Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Indicó que tras muchas horas de discusión, se logró un consenso entre trabajadores, gobierno y empresarios, cuidando no provocar un efecto inflacionario o repercutir en la viabilidad y competitividad de las empresas, principalmente de las pequeñas y medianas.

El aumento al salario mínimo alcanzará el 91 por ciento de la línea de bienestar familiar que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) tiene como meta para 2026. “Consideramos que el acuerdo alcanzado en la Conasami es una muestra más de que México puede avanzar a través de consensos, fortaleciendo nuestra visión de más y mejores empresas, en beneficio de los trabajadores y de todo el país”, dijo José Medina Mora, presidente de Coparmex.

La Concamin, a través de su presidente Alejandro Malagón, destacó que “sólo a través de acuerdos y diálogos tendremos un México con mayores oportunidades, mejor desarrollo, con políticas públicas que incentiven las inversiones y la productividad, pero sobre todo incremente los niveles de formalidad laboral en México”.