¿Clientes de Banamex deben realizar algún trámite por la separación con Citi? Esto alertó el banco

La separación oficial entre Citi y Banamex no significará cambio alguno para los millones de clientes del banco, si eres uno de sus clientes, no tienes que hacer absolutamente nada, ya que todos los servicios y productos, atención en sucursales no tendrán cambio alguno, por lo que no hagan caso de llamadas pidiéndoles información o para “ayudarlos” en el proceso de cambio.

Directivos de la institución confirmaron que no es necesario que los clientes realicen algún trámite por el cambio, ya que todos los canales de atención de Banamex continuarán operando con normalidad, eso sí, pidieron estar alertas ante intentos de delincuentes que busquen obtener datos, mintiendo para “ayudarlos” a hacer algún cambio por esta separación.

Funcionarios de Citi y Banamex informaron que sus clientes pueden tener toda la confianza de que su dinero está seguro; su número de cliente, su número de cuenta y su cuenta CLABE, se mantienen exactamente como las conocen todos.

Tampoco hay cambios en los productos que tienen contratados con el banco, como su cuenta de débito, tarjeta de crédito, crédito hipotecario, crédito PyME, préstamo de nómina o inversiones. Y sus saldos, su Afore, su seguro, así como los servicios y beneficios que reciben se mantienen también sin cambios.

El banco mantiene las casi mil 300 sucursales, 100 Centros de Atención para el Retiro (CAREs), los más de nueve mil 100 cajeros automáticos en todo el país, las Apps Citibanamex Móvil y Afore Móvil Citibanamex, así como BancaNet funcionan como siempre.

Y en el número del Centro de Atención Telefónica están preparados para atender cualquier duda, si así lo requieren.

¿Cómo será la nueva etapa de Banamex tras separse de Citi?

Manuel Romo, director general del Grupo Financiero Banamex, explicó que en esta nueva etapa de Banamex se enfocarán en que sus recursos e inversiones sean para acelerar su agenda digital.

“También para robustecer nuestra operación de principio a fin, atraer con dinamismo al segmento joven, profundizar nuestra penetración en las regiones e impulsar al empresariado de todo el país. ¡Estamos orgullosos de nuestro legado y muy entusiasmados por el futuro!”, afirmó.

Por lo que aseguró que sus clientes pueden tener la tranquilidad de que su patrimonio está seguro y que cuentan con la asesoría para la atención de sus necesidades financieras, Qutilizando y contratando nuestros producto y servicios como hasta hoy”, indicó.